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2021’in Popüler Altcoin’i Karaya Oturdu: Yatırımcılar Tedirgin!

2021'in yıldızı parlayan altcoin'inde işler iyiye gitmiyor. NFT koleksiyonlarının fiyatı dibe vururken altcoin'in fiyatı da benzer eğilim gösterdi.
16:35
2 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

NFT’ler hakkındaki tartışmaların artmasından önce şüphesiz Axie Infinity (AXS) pazarın kralı konumdaydı. Sonuç olarak, Axie Infinity’in NFT koleksiyonları milyarlarca dolarlık satış hacmine ulaşmayı başardı. Ancak, Axie Infinity’nin NFT koleksiyonlarına olan ilgideki düşüş yatırımcıların hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Ağustos ayında Axie Infinity’nin NFT’lerinin satış hacmi 5 milyon doların biraz üzerine çıkarak Temmuz ayında kaydedilen hacmi büyük oranda aşsa da gidişatın olumlu olduğunu söylemek mümkün değil.

NFT Satış Hacminde Büyük Düşüş

Axie Infinity’nin NFT koleksiyonlarının satış hacmindeki düşüş, gerçekleşen satışların dördüncü kez çift hanenin altında kalmasıyla kaydedildi. Sekiz rakamlı hacim son satışların 19 milyon dolara çıkmasıyla Nisan ayında kaydedilmişti. Mayıs’da kaydedilen satış hacmi 7 milyon dolar, Haziran’da kaydedilen satış hacmi ise sadece 3.2 milyon dolar oldu.

CoinMarketCap‘in verilerine göre, AXS, yazım sırasında 13,36 dolardan işlem gördüğü sırada Axie Infinity’nin NFT pazaryerinde son 30 günde 481 bin 723 işlem kaydedildi. NFT koleksiyonlarının alıcısı sayısı da 44 bin 558 ile yerel bir tepe yaptı. Ne yazık ki bu yerel tepe Axie Infinity’nin on beş ayı aşkın süredir ilk kez bu kadar düşük katılım gördüğünü işaret ediyor oluşu ile oldukça olumsuz.

Öte yandan projedeki kayıplar NFT koleksiyonunun satış hacmi ile sınırlı olmadığı görülüyor. 2021’in Ağustos ayında kaydedilen satış hacmine bakıldığında, her bir Axie Infinity NFT’sinin ortalama 0.0078 ETH (457,42 dolar) fiyatla 1.85 milyon işlemle birlikte satışlarda 848.13 milyon dolarlık hacme ulaştığı görülüyor. Bu veriler ışığında Axie Infinity‘nin NFT’lerinin yıllık satışlarında 800 milyon doların üzerinde kayıp verildiği açık bir şekilde görülebiliyor. Her ne kadar bu düşüş kripto para piyasaları ve NFT piyasalarındaki düşüş trendinin bir sonucu olsa da düşüşün diğer büyük NFT protokollerine kıyasla çok yüksek olması dikkat çekiyor.

AXS’in Durumu

NFT koleksiyonları gibi ağın yerel varlığı AXS de yatırımcılarını ve kripto para topluluğunu heyecanlandıracak fiyat hareketleri yapamıyor. AXS’in fiyatı Ağustos ayı boyunca 20 dolara bile çıkamadı. CoinMarketCap’in verilerine göre, AXS, yazım sırasında 13,36 dolardan işlem görüyor. Ayrıca 24 saatteki işlem hacmi yüzde 21,61 düşüşle 82.5 milyon dolar seviyesinde.

Görünen o ki AXS yatırımcılarının girdiği girdaptan çıkması tahmin edilenden çok daha uzun sürebilir. Bunun nedeni ise Üstel Hareketli Ortalama’dan (EMA) gelen göstergelerin oldukça fazla satış baskısına işaret ediyor olması. Fiyat grafiğine göre, AXS, 20 EMA’nın (sarı) altında ve 50 EMA’nın (açık mavi çizgi) çok altında işlem görüyor. Bu durum kısa vadede altcoin için yükseliş beklentisine dönük umutları baltalıyor. Öte yandan 200 EMA’nin (açık mavi çizgi) 20 EMA ve 50 EMA’nın üzerinde olması da orta ve uzun vadede benzer bir tabloyu yansıtıyor.

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