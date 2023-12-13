KRİPTO PARA BORSALARI

200 Milyon Dolarlık Müşteri Fonunu Çaldıran Borsalar İçin Olay Açıklama: Yüzde 100 Güvenli

Özet

  • Justin Sun, Poloniex ve HTX'e yönelik hack saldırılarının ardından müşteri fonlarının yüzde 100 güvende olduğunu belirtti.
  • Sun, şu anda Poloniex ve HTX hack saldırılarının etkilerinden kurtulduğunu ekledi.
  • Dahası Sun, müşterilerin kayıplarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını not etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Poloniex ve HTX’i hedef alan hack saldırısının ardından yakın takibe alınan ünlü kripto para yatırımcısı Justin Sun, CoinDesk’e konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sun, hem HTX hem de Poloniex’in hack saldırılarının hedefi olması ve platformlardan 200 milyon dolardan fazla müşteri fonunun çalınmasının ardından müşteri fonlarının yüzde 100 güvende olduğunu söyledi.

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“Müşteri Fonları Yüzde 100 Güvende”Para Çekme İşlemlerinin Durdurulması Sonrası BTC ve TRX Primlendi

“Müşteri Fonları Yüzde 100 Güvende”

Poloniex’in yatırımcısı ve HTX‘in danışmanı Sun, her iki platformda tutulan müşteri fonlarına ilişkin güvence verdi. Sun röportaj sırasında bu konuya ilişkin yaptığı genel yorumda “Şu anda Poloniex ve HTX hack saldırılarının etkisinden kurtuldular ve listelenen coin/token’ler için işlemler yeniden başlatılıyor. HTX için ABD doları değeri bakımından varlıkların yüzde 95’i için işlemler yeniden başlatıldı. Poloniex için ise ABD doları değeri bakımından varlıkların yaklaşık yüzde 85’i için işlemler yeniden başlatıldı.” ifadelerini kullandı.

Sun ayrıca “Müşterilerin kayıplarının tamamını zaten karşıladığımız için HTX ve Poloniex‘teki müşteri fonlarının yüzde 100’ünün yüzde 100 güvende olduğunun unutulmaması gerekiyor” derken “Platformlar açısından evet, bir zarar söz konusu ve gelecekte bu zararları çıkarmamız gerekiyor. Ancak müşteri fonları şu anda yüzde 100 güvende.” eklemesini yaptı.

Para Çekme İşlemlerinin Durdurulması Sonrası BTC ve TRX Primlendi

Bilindiği üzere hem HTX hem Poloniex’i hedef alan hack saldırılarının ardından her iki platformda belirli kripto paralar için para çekme işlemleri askıya alınmıştı. O zamandan bu yana birçok kripto para için para yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılsa da hala birçok kripto para için para çekme işlemleri askıda.

Bitcoin (BTC) ve Tron (TRX), her iki kripto para borsasında da para çekme işlemlerin askıya alınması sürecinin başından bu yana sorunsuz şekilde çekilebilen iki kripto para  oldu. Bu durum BTC ve TRX’in primlenmesiyle sonuçlandı. Fonları içeride kalan kullanıcıların varlıklarını çekebilmek için bu iki kripto paraya yönelmesi sonrası BTC ve TRX son birkaç haftadır Poloniex’te primle işlem gördü.

Kripto para borsaları için para çekme işleminin askıya alınması ilk olarak hacker’ların 10 Kasım’da Poloniex’in sıcak cüzdanlarından 114 milyon dolar değerinde fonu çalmasıyla başladı.

Poloniex’i hedef alan hack saldırısının hemen ardından HTX ve Blockchain protokolü Heco Chain‘in hack saldırısının hedefi oldu ve bu saldırıda 97 milyon dolarlık fon çalındı. Saldırının ardından Poloniex’de olduğu gibi HTX için de para çekme işlemleri askıya alındı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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