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  •   2 Katına Çıktı, Fiyat Uçabilir! Shiba Coin İçin Kritik Gelişme! Sırada Binance Var!

2 Katına Çıktı, Fiyat Uçabilir! Shiba Coin İçin Kritik Gelişme! Sırada Binance Var!

Shiba Coin yatırımcılarının bilmesi gereken birçok kritik gelişme var. Özellikle Binance detayı önemli.
15:00
6 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği Shiba Coin için önemli gelişme yaşandı. En büyük ikinci meme coin gündemde. Shibarium lansmanı öncesinde ilgi patlaması yaşayan Shiba Coin fiyatı da etkileyebilecek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde bu gelişmenin devamı olarak Shib fiyatı artabilir!

Shiba Coin Önemli Gelişme

Shiba Inu (SHIB) ekosisteminin en önemli yapı taşlarından olan ShibaSwap cephesinde kritik bir gelişme dikkat çekiyor. ShibaSwap’in TVL’si Kasım ayından bu yana iki kattan fazla artarak 17 milyon dolardan 36,5 milyon dolara yükseldi. Ekosisteminde birden fazla gelişme oldu. Öncelikle Shiba topluluğunun hizmetine sunulan bu platform gelecekte bu hızda büyümeye devam ederse Shiba Coin fiyatına devasa katkı sağlayabilir. FTX’in çöküşü nedeniyle DEX platformlarına ilgi artmaya devam ediyor ve elbette bu durum merkezi olmayan finans projelerinin geleceğini aydınlatıyor.

ShibaSwap, DEX, yield farming, staking ve likidite sağlama gibi çeşitli hizmetler sunan bir DeFi platformudur. Ekosisteminde SHIB, LEASH ve BONE gibi çeşitli tokenlar bulunmaktadır. ShibaSwap TVL gücü en yüksek seviyesi olan 1,6 milyar dolardan hala oldukça uzakta, ancak yine de yukarı doğru bir eğilim var. Uniswap, PancakeSwap, Curve ve SushiSwap gibi rakipler TVL’de çok daha önde, ancak ShibaSwap daha popüler hale gelmeye başladı. Bu durum Shiba Coin için devasa bir yükselişin öncü sinyali olabilir.

Shiba Coin Geleceği

Shiba Inu topluluğu, Shiba Inu ve ekosisteminin en önemli parçalarından olan BONE’un Binance borsasında listelenmesi için bir kampanya başlattı. Binance’in BONE’u listeleyip listelemeyeceğine dair bir haber yok. Bir listeleme, tokenin kullanılabilirliğini ve fiyatını önemli ölçüde artıracaktır. Bununla birlikte, token çeşitli güncellemelerden geçtiği için popülaritesi artıyor. Shiba Coin hali hazırda Binance borsasında işlem görüyor ve BONE Token popülerliği arttığı için yakında bir listeleme duyurusu şaşırtıcı olmaz. Bu senaryoda Shiba ve BONE fiyatında parabolik yükselişler görebiliriz.

BONE token, 0,873 dolardan yaklaşık 1,953 dolara yükseldiği için bu coşkunun ortasında zaten %120 oranında artış yaşadı. Bu büyük bir sıçrama ve bu performansın çoğu Şubat ayının başlarında geldi. Fiyat artışı, Shiba Inu ekosistemindeki çeşitli güncellemelerden kaynaklanmaktadır. Shibarium ile ilgili gelişmeler de ağ üzerinde olumlu bir etki yarattı. Ekip, Shibarium’un beta sürümünü önümüzdeki günlerde daha fazla gecikmeden duyurmayı planlıyor. En ideal tarih ise 14 Şubat gibi görünüyor.

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