Yapılan araştırmaya göre 2023 yılında Bitcoin konusunda 2 büyük firmanın beklentisi çok yüksek. Bu beklenti tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.

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Son rapora göre, tüccarlar arasında Bitcoin’in benimsenmesinin önümüzdeki üç yıl içinde %50 oranında artması bekleniyor. Bu sonuç, Ripple ve Faster Payment Council tarafından yürütülen ve 45 ülkede 300 ödeme liderinin katıldığı bir anketten elde edilmiştir.

Bitcoin Ödemelerine Küresel Çapta Artan İlgi

Rapor, blockchain teknolojisinin son yıllarda maliyetli ödeme sistemlerine bir alternatif olarak ortaya çıktığını belirtti. Yine rapora göre kripto sektöründe işlem hacimleri önemli ölçüde artmış durumda ve 2023 yılında yalnızca ABD’de 5,5 milyondan fazla kripto ödeme kullanıcısı olacak.

Kripto ödemelerinin ilk dört kullanım alanı arasında havaleler, sınır ötesi B2B ödemeleri, kart ödemeleri ve dijital ödemeler yer alıyor. Havaleler, yabancı işçilerin ailelerine para gönderirken yüksek işlem ücretlerinden kaçınmak için kriptoya yönelmeleriyle aslan payını alıyor.

Buna ek olarak, PayPal ve Stipe tarafından Bitcoin ödemelerinin giderek daha fazla benimsenmesi de benimsemeyi önemli ölçüde artırdı. Bitcoin’in ötesinde, USDT ve USDC gibi stablecoinler düşük volatiliteleri nedeniyle önemli ölçüde benimsenmiş durumda. Sınır ötesi ödemeler için stablecoin kullanmanın geleneksel ödeme yöntemlerine göre %80 daha ucuz olduğu bildirilmekte.

Ankete katılanların yaklaşık %97’si kripto ödemelerinin önümüzdeki üç yıl içinde daha hızlı ödemelerde önemli bir role sahip olacağına inanıyor. Ankete katılan liderlerin yarısından fazlası, çoğu trader’ın bu süre içinde kripto ödemelerini benimsemesini bekliyor.

Orta Doğu Benimseme Yarışında Önde

Ripple ve FPC’nin verilerine göre, ödeme şirketlerinin çoğu küresel çapta yatırımcıların yakın vadede daha fazla kripto para birimi kullanacağına inanıyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, anket sonuçları Orta Doğu’daki ödeme şirketleri temsilcilerinin %64’ünün, önümüzdeki üç yıl içinde tüccarların %50’sinden fazlasının kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayacağına inandığını gösteriyor.

Bunu %58 ile Avrupa, %51 ile Kuzey Amerika ve %51 ile Afrika takip ediyor. Buna karşılık, Latin Amerika temsilcilerinin yaklaşık %17’si bu süre içinde benimsemenin gerçekleşeceğine inanıyor. Bu durum, Latin Amerika bölgesinde resmi ve gayri resmi işletmeler arasında artan benimseme oranına rağmen geçerlidir.

Ripple ve FPC anketinde mevzuat konusu da tartışılmış durumda. Görüşlerine başvurulan ödeme şirketlerinin çoğunluğu (%89) için kripto varlık sektöründe düzenleyici netliğin olmaması, blok zinciri teknolojisinin bir ödeme aracı olarak kullanılmasının önünde bir engel teşkil etmekte.

Ancak son aylarda birçok ülkede kripto para sektörünün düzenlenmesine yönelik ilerlemeler kaydedildiği de unutulmamalı. Venezuela ve El Salvador gibi ülkeler kripto varlıkları için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmuş durumda.

Buna ek olarak, Güney Afrika, Brezilya ve Singapur gibi ülkeler de düzenlemelerinde ilerleme kaydetmekte. Anket, şirketlerin bu pazara yönelik iyimserliğinin, daha geniş finansal hizmetlere erişim ve kapsayıcılık için artan bir iştaha yanıt verebileceğini belirledi. Ayrıca, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) gibi blok zinciri teknolojisine dayalı diğer ödeme yöntemlerinin küresel ödeme sistemlerini geliştireceğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.