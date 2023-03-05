Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2 Efsanevi Firmaya Göre Bu Artık Kaçınılmaz! Bitcoin’in Geleceği İçin İnanılmaz 2023 Tahmini!

2 Efsanevi Firmaya Göre Bu Artık Kaçınılmaz! Bitcoin’in Geleceği İçin İnanılmaz 2023 Tahmini!

Yapılan araştırmaya göre 2023 yılında Bitcoin konusunda 2 büyük firmanın beklentisi çok yüksek. Bu beklenti tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor.
23:59
5 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son rapora göre, tüccarlar arasında Bitcoin’in benimsenmesinin önümüzdeki üç yıl içinde %50 oranında artması bekleniyor. Bu sonuç, Ripple ve Faster Payment Council tarafından yürütülen ve 45 ülkede 300 ödeme liderinin katıldığı bir anketten elde edilmiştir.

Bitcoin Ödemelerine Küresel Çapta Artan İlgi

Rapor, blockchain teknolojisinin son yıllarda maliyetli ödeme sistemlerine bir alternatif olarak ortaya çıktığını belirtti. Yine rapora göre kripto sektöründe işlem hacimleri önemli ölçüde artmış durumda ve 2023 yılında yalnızca ABD’de 5,5 milyondan fazla kripto ödeme kullanıcısı olacak.

Kripto ödemelerinin ilk dört kullanım alanı arasında havaleler, sınır ötesi B2B ödemeleri, kart ödemeleri ve dijital ödemeler yer alıyor. Havaleler, yabancı işçilerin ailelerine para gönderirken yüksek işlem ücretlerinden kaçınmak için kriptoya yönelmeleriyle aslan payını alıyor.

Buna ek olarak, PayPal ve Stipe tarafından Bitcoin ödemelerinin giderek daha fazla benimsenmesi de benimsemeyi önemli ölçüde artırdı. Bitcoin’in ötesinde, USDT ve USDC gibi stablecoinler düşük volatiliteleri nedeniyle önemli ölçüde benimsenmiş durumda. Sınır ötesi ödemeler için stablecoin kullanmanın geleneksel ödeme yöntemlerine göre %80 daha ucuz olduğu bildirilmekte.

Ankete katılanların yaklaşık %97’si kripto ödemelerinin önümüzdeki üç yıl içinde daha hızlı ödemelerde önemli bir role sahip olacağına inanıyor. Ankete katılan liderlerin yarısından fazlası, çoğu trader’ın bu süre içinde kripto ödemelerini benimsemesini bekliyor.

Orta Doğu Benimseme Yarışında Önde

Ripple ve FPC’nin verilerine göre, ödeme şirketlerinin çoğu küresel çapta yatırımcıların yakın vadede daha fazla kripto para birimi kullanacağına inanıyor. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, anket sonuçları Orta Doğu’daki ödeme şirketleri temsilcilerinin %64’ünün, önümüzdeki üç yıl içinde tüccarların %50’sinden fazlasının kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayacağına inandığını gösteriyor.

Bunu %58 ile Avrupa, %51 ile Kuzey Amerika ve %51 ile Afrika takip ediyor. Buna karşılık, Latin Amerika temsilcilerinin yaklaşık %17’si bu süre içinde benimsemenin gerçekleşeceğine inanıyor. Bu durum, Latin Amerika bölgesinde resmi ve gayri resmi işletmeler arasında artan benimseme oranına rağmen geçerlidir.

Ripple ve FPC anketinde mevzuat konusu da tartışılmış durumda. Görüşlerine başvurulan ödeme şirketlerinin çoğunluğu (%89) için kripto varlık sektöründe düzenleyici netliğin olmaması, blok zinciri teknolojisinin bir ödeme aracı olarak kullanılmasının önünde bir engel teşkil etmekte.

Ancak son aylarda birçok ülkede kripto para sektörünün düzenlenmesine yönelik ilerlemeler kaydedildiği de unutulmamalı. Venezuela ve El Salvador gibi ülkeler kripto varlıkları için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmuş durumda.

Buna ek olarak, Güney Afrika, Brezilya ve Singapur gibi ülkeler de düzenlemelerinde ilerleme kaydetmekte. Anket, şirketlerin bu pazara yönelik iyimserliğinin, daha geniş finansal hizmetlere erişim ve kapsayıcılık için artan bir iştaha yanıt verebileceğini belirledi. Ayrıca, merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) gibi blok zinciri teknolojisine dayalı diğer ödeme yöntemlerinin küresel ödeme sistemlerini geliştireceğini vurguladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Bitcoin’deki Düşüş Devam Edecek mi? Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti!
Herkes Bunu Gözden Kaçırıyor! Bitcoin Ne İşe Yarar? 1 Milyon Dolar İçin Bu Şart!
Herkes Bunu Gözden Kaçırıyor! Bitcoin Ne İşe Yarar? 1 Milyon Dolar İçin Bu Şart!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Bitcoin (BTC) Doları Üçe Katladı! Kriptoda Kaçınılmaz Son Yaklaşıyor!
Bitcoin (BTC) Doları Üçe Katladı! Kriptoda Kaçınılmaz Son Yaklaşıyor!
Eyvah Dedirten Veriler! Bitcoin ve Altcoinleri Bunlar Bekliyor!
Eyvah Dedirten Veriler! Bitcoin ve Altcoinleri Bunlar Bekliyor!
Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
Dananın Kuyruğu Kopacak! Bu Hafta 17 Kritik Gelişme Kripto Paralara Yön Verecek! Alarmları Kurun!
Piyasa Gurusu Bitcoin İçin Küresel Benimsenme Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Piyasa Gurusu Bitcoin İçin Küresel Benimsenme Sonrasını İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin’lerde Büyük Korku! Son Ayların En Büyük Düşüşü mü Geliyor? Muhtemel Yol Haritası
Bitcoin ve Altcoin’lerde Büyük Korku! Son Ayların En Büyük Düşüşü mü Geliyor? Muhtemel Yol Haritası
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Kripto Analistlerinin Listesi! Ünlü Analistler Neden Bitcoin Düşüşünü Bekliyor?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023