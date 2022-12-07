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Kripto para piyasalarında her geçen gün yeni kritik gelişmeler gündeme geliyor. Bugün de popüler altcoindeki hareket gündeme oturdu. Tam 1,5 milyar dolar değerinde kripto para hareket etti. Büyük gelişme öncesinde yaşanan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Satış başlayacak mı? Transferlerin detayları ve beklentiler.

XRP Haberleri

Ripple’ın yerel kripto para birimi XRP küresel kripto para piyasalarındaki satış baskısı devam ettiği için negatif seyrini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı 17.000 dolar seviyesinin altında ve toparlanmaya dair umutlar azaldıkça altcoinlerdeki satışlar derinleşiyor. Ripple özelinde devam eden davaya dair son gelişmeler fiyatı olumlu etkilemişti. Öyle ki rakibi ADA Coin’i XRP geçmeyi başardı. Ancak, Ripple ve SEC kendi lehlerine bir Özet Karar istiyor. Sürecin karmaşıklaşmasına rağmen uzmanlar önümüzdeki yılın ilk üç ayı bitmeden davada netice bekliyor.

WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, birden fazla işlemde 4 milyardan fazla XRP tokeni taşındı. Veriler, yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde XRP’nin Bittrex kripto borsasından bilinmeyen bir cüzdana taşındığını göstermektedir. Bu hareket sonuçlanması beklenen davayla bağlantılı olabilir. Her ne kadar Ripple yöneticileri XRP ile şirketleri arasında çıkar ilişkisi olmadığını iddia etse de yatırımcılar XRP piyasaya sürüldüğünden beri farklı düşünüyor.

XRP Coin Yorum

İzleyici tarafından kaydedilen en büyük işlem, borsadan taşınan 500 milyon adetlik, 190 milyon değerindeki XRP transferiydi. Peki bu süreçte balinalar nasıl bir pozisyon alıyor? Güncel verilere göre büyük balinalar 143 milyon dolardan fazla XRP hareket etti, bu canlı satın alma talebine işaret ediyor olabilir. XRP fiyatı son 30 gün içinde %20 oranında düştü. XRP, yazı hazırlandığı sırada 0,37 dolardan alıcı buluyor. XRP, ABD SEC’in açtığı bir davayla karşı karşıya olmasına rağmen 19 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Yani yatırımcıların davanın sonucuna dair umutları devam ediyor.

Ripple ve SEC arasındaki önemli dava, ABD bölge yargıcına özetlerini sunarak onları lehine Özet Karar vermeye çağırdı. Dosyalar Yargıç Analisa Torres’ten davayı duruşmaya taşımamasını istedi. Ripple’ın Genel Danışmanı Stuart Alderoty, bunun SEC davasında sonun sadece başlangıcı olduğunu belirtti. Kısa vadede Bitcoin fiyatı XRP düşüşünü destekleyecek olsa da dava gelişmesi orta vadede yükselişi getirebilir.