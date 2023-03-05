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  •   12,7 Kat Değerlendi! Bitcoin (BTC) Düşüşünü Umursayamayan Kripto Para!

12,7 Kat Değerlendi! Bitcoin (BTC) Düşüşünü Umursayamayan Kripto Para!

Kripto para yatırımcıları Bitcoin düşerken yükselen bu altcoine gözünü dikti. 11 kat değerlendi.
14:00
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 22.375 dolarda bulunuyor ve altcoinlerin çoğu son yaşanan düşüşten olumsuz etkilendi. Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon dolar seviyesine kadar düştü. Günlerdir 1 trilyon 60 milyar dolar desteğinin kümülatif değerde kaybedilmesinin 950 milyar dolara kadar gerilemeyi beraberinde getirebileceğinden bahsediliyordu. Altcoinler daha fazla kayıp endişesiyle ciddi bir alıcı bulamıyor.

Kripto Paralar Düşüyor

Silvergate Bank iflas sinyalleri gönderiyor ve en büyük kripto şirketleri geleneksel finans sistemiyle aralarında köprü olan bu kurumun iflasından olumsuz etkileniyor. ByBit, Binance ve daha niceleri USD transferlerini bu yüzden askıya almak zorunda kaldı. Silvergate Bank kurtarılana veya ABD merkezli başka bir banka cesur davranıp ön plana çıkana kadar mevcut kaosun devam etmesinden endişe ediliyor. Eğer USD kullanan müşteriler borsalara USD transferi yapamayacaksa bu likidite sorunlarını da beraberinde getirecektir.

Bitcoin zorlu bir haftaya hazırlanıyor ve sonraki hafta da enflasyon verisi açıklanacak. Üçüncü haftada Fed’in faiz kararını öğreneceğiz ve Mart ayının son haftasında Bitcoin fiyatı bugün olduğu yerden çok daha başka bir noktada olacak.

AGIX Coin Neden Yükseliyor?

Tüm bunları umursamayan altcoinler de var. Bunlardan biri AGIX Coin oldu. SingularityNET (AGIX) adlı yapay zeka hizmetlerine yönelik blockchain pazaryeri 1 Ocak’taki 0,0376 dolarlık fiyatından bu yazının yazıldığı sırada 0,48 seviyesine yükseldi. Fiyat net biçimde 12,7 kat arttı. AGIX ayrıca, Bitcoin aynı zaman diliminde yaklaşık 23.500 dolardan 22.491 dolara geri çekilse bile son yedi günde %16 artış gösterdi. AGIX’in mükemmel performansı, yapay zekanın gelişimiyle ilgili anlatı manşetlere hakim olmaya devam ederken ortaya çıkıyor.

Milyarder ve teknoloji kralı Elon Musk’ın, popüler chatbot ChatGPT‘ye rakip olacak yeni bir projenin geliştirilmesini araştıracak yeni bir laboratuvar oluşturma olasılığını görüşmek üzere yapay zeka araştırmacılarına ulaştığı bildirildi. Haber, Microsoft’un yüksek profilli chatbot’a yaptığı 10 milyar dolarlık yatırımın ardından geldi. SingularityNET’in kendisi de bu yıl büyük bir güncelleme yayınladı. Anlaşılan o ki Fetch ve AGIX, Elon Musk yapay zeka heyecanını takipçilerine pompalamaya devam ettikçe yükselmeye devam edecek.

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