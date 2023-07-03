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$10.000’a Varan Ödüllerle Dolu Sürpriz Kutusu Kazanın! 

Özet

  • Dünyanın en popüler borsalarından biri olan OKX, 10.000 dolar ödüllü bir referans etkinliği düzenliyor.  
  • Yarışmaya katılmak için öncelikle referans sayfasına gitmeniz ve referans bağlantınızı arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor.  
  • OKX, gelişmiş finansal hizmetlere sahip yenilikçi bir kripto para borsası olarak kendisini tanımlıyor.  
14:41
3 Temmuz 2023
COINTURK Yazar: COINTURK
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en popüler borsalarından biri olan OKX, 10.000 dolar ödüllü bir referans etkinliği düzenliyor. Yapılan açıklamalara göre arkadaşlarını OKX’e katılmaya devet eden kullanıcılar ve davet ile gelen kullanıcılar 10.000 dolara kadar gizemli kutular kazanabilir. 

OKX Etkinlik Detayları 

Yarışmaya katılmak için öncelikle referans sayfasına gitmeniz ve referans bağlantınızı arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Eğer OKX’e üye değilseniz bu link üzerinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlarınız kayıt olduktan sonraki 30 gün içinde OKX Uygulamasına giriş yaptığında, hem siz hem de davet ettiğiniz kişi bir gizemli kutu kazanacaksınız. 

Öte yandan arkadaşlarınız, kayıt olduktan sonraki 30 gün içinde aşağıdaki yollardan herhangi biriyle 50 doların üzerindeki minimum para yatırma tutarını karşıladıklarında, hem siz hem de davet edilen kişi bir gizemli kutu alacaksınız: 

  • Kripto satın alın: Davetliler fiat ile kripto satın aldığında, minimum para yatırma tutarı 50 doları aşmalı. 
  • Kripto para yatırma: Davetliler diğer borsalardan veya kişisel cüzdanlarından OKX hesaplarına para yatırdıklarında, minimum para yatırma tutarı 50 doları aşmalı.  

Bunlara ek olarak yapılan açıklamalara göre davetliler yalnızca OKX Uygulamasına giriş yaptıklarında ve para yatırma işlemlerini tamamladıklarında gizemli kutuları alabilirler. Davetliler, kayıt olduktan sonraki 30 gün içinde uygulamaya giriş yapmazlarsa, 50 doların üzerindeki minimum para yatırma tutarını karşılasalar bile gizemli kutu kazanılamayacağı  ifade ediliyor.  

OKX Hakkında 

OKX, gelişmiş finansal hizmetlere sahip yenilikçi bir kripto para borsası olarak kendisini tanımlıyor. Akıllı ticaret ve yatırım için kullanıcılara ihtiyacı olan her şeyin sağlanması adına blok zinciri teknolojisine güvendiklerini ifade ediyorlar. 

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