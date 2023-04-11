Popüler Ethereum rakibi için sırada ne var? Yatırımcılar artan volatiliteye karşı dikkatli olmalı.

Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük Ethereum rakiplerindendi ve halen sıralamada pek geriye düşmüş değil. Solana halen yaşıyor. SOL Coin piyasa değerine göre en büyük 10’uncu kripto para konumunda. Peki FTX’in açtığı yarayla ciddi kan kaybeden altcoin için sırada ne var? Yatırımcıları neler bekliyor? Güncel teknik veriler ve önemli detaylar neler?

Solana (SOL) Coin

Solana (SOL) fiyatı, 20 dolarlık yatay destek seviyesinin üzerinde tutunamazsa çöküş riski taşıyor, ancak uzun vadeli bir direnç çizgisinden çıkarsa hızlanabilir. Anatoly Yakovenko tarafından başlatılan Solana ağının yerel kripto para birimi SOL yazı hazırlandığı sırada 22 dolardan alıcı buluyor. Solana 2021 yılında devasa bir büyüme yaşadı ve fiyatı 259,9 dolara kadar ulaştı. Ancak Kasım 2021 zirvesinden sonra fiyatın istikrarlı biçimde düştüğünü gördük. Düşüşün eğimi, Mart 2023’te fiyatı daha yakın zamanda reddeden azalan bir direnç çizgisi ile ölçülür. Fiyat, çizgiden kopma sürecinde.

Direnç çizgisinin yanı sıra SOL, uzun vadeli 27 dolar direnç bölgesinin altında işlem görüyor. Son olarak, haftalık RSI 50’nin altında işlem görüyor ve düşüyor. Bu, uzun vadeli eğilimin düşüş yönünde olduğunu gösteren bir düşüş işareti olarak kabul edilir. Peki olumsuz göstergeler eğer haklı çıkarsa olası kırılmanın ardından fiyat kaç dolara düşebilir? Olası senaryo 12,7 dolar desteğine doğru bir sarkmaya işaret ediyor.

Solana (SOL) Nisan Tahmini

Günlük grafikte karmaşık bir projeksiyon çiziyor. Mesela SOL Coin fiyatı 20 dolar yatay destek alanının üzerindeyken, daha düşük tepeler oluştururken üçüncü kez düştü. Bu bir zayıflık işareti olarak kabul edilir ve bir çöküşe yol açabilir. Daha önce SOL fiyatı kısa vadeli yükselen paralel bir kanaldan aşağı kırılmıştı. Bu tür kanallar genellikle düzeltici hareketler içerdiğinden, eğilim muhtemelen düşüş eğilimindedir.

Eğer 20 Şubat’tan bu yana hareket A-B-C düzeltici bir yapıdaysa, SOL fiyatı 12,13 dolar ile 12,86 dolar arasına düşebilir. Hedef, 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesi kullanılarak ve A:C dalgalarına 1:1 oranı verilerek bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda uzun vadeli 12,70 dolarlık destek alanına denk düşüyor. Yani muhtemel dip olarak işaretlenebilir.

Diğer taraftan B dalgasının en yüksek seviyesi olan 23,92 doların üzerine çıkılması, trendin yükselişe geçtiğini ve 27 dolara doğru bir ara yükseliş beklendiğini gösterecektir.