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Kripto para yatırımcıları henüz onları koruyacak yasal düzenlemelere sahip değil. Ancak olsun daha iyisi (!) var. ABD ve diğer birçok devlet henüz koruyucu ve kriptoyu meşrulaştırıcı regülasyonlara kafa yormazken bir konuya fazlasıyla eğiliyor. O da vergilendirme hususu.

Kripto Para Vergisi İtalya

Kripto için vergi hususu regülasyonların en önemli başlığı olarak kabul ediliyor. Birçok ülke bu konuda büyük adımlar attı. ABD’nin İç Gelir Servisi personel sayısını artırıp eğitimli uzmanlarıyla bir ordu oluşturmaya çalışıyor. Hedefleri ne? Devasa kazançlarla cebini şişiren kripto yatırımcılarından paylarına düşeni almak. İtalya geçtiğimiz yıl sonunda vergi düzenlemesini duyurmuştu.

Bu gelişme, kripto vergilendirmesini İtalya’nın standart sermaye kazancı vergi oranıyla uyumlu hale getiriyor. Ülkenin kripto piyasası için geniş kapsamlı etkileri olabilir ve gelecekteki düzenleyici ortamı etkileyebilir. Yeni vergi, kripto para birimi işlemlerinden elde edilen kârlar üzerinden alınacak. Bireysel, kurumsal veya işletme olarak kazanç elde eden herkes 2.000 EURO üzerindeki kazançlarının %26’sını vergi olarak ödeyecek.

Bu vergilendirme konusu ülkedeki yeni yatırımcıların iştahını kaçırabilir. Diğer taraftan kazanç üzerinden %26 oldukça yüksek bir oran ve hisse senedi işlemlerinden elde edilen kazanca göre aşırı yüksek kalıyor.

Türkiye Kripto Vergisi

Bu husus 2022 yılında netleşecekti ancak 2023 seçimlerinden sonrasına kaldı. Fakat Gelir İdaresi Başkanlığından yetkililerin 2021 sonunda yaptığı açıklamalar makul bir vergilendirme sistemi üzerinde çalışıldığıyla ilgiliydi. Bununla birlikte vergi kanunun kriptoyu kapsayacak şekilde genişletilmesi geçmiş kazançları kapsamayacak. En azından 2021 yılındaki açıklamalar kanunların geçmişe uygulanamaması gerekçesiyle bu minvalde oldu.

Yıl sonuna kadar seçim yoğunluğu da atlatıldıktan sonra kripto paralara vergi hususunun Türkiye’de de netleşmesi bekleniyor. Şimdilik kazançlar üzerinden bir vergilendirme yok ve kripto paralarla alışveriş ülkemizde yasak.

Tek sorun yurt dışından büyük miktarda para girişleri. Bugünlerde bu husus pek gündem olmasa da 2021 yılında kazanç elde eden yatırımcılar varlık barışından yararlanıp %1 vergi ödeyerek paralarını Türkiye’ye çekebiliyordu. Borsalardan banka hesabına USD çekimi yapıldığı için yatırımcılar bir sorun yaşamadı. Ancak bugünlerde borsaların bankalarla yaşadıkları sorunlar USD transferlerini de zorlaştırdı.

İtalya tarafından alınan kararın ülkemiz için emsal olup olmayacağını da zaman gösterecek.