EDX Markets hamlesinin ardından Bitcoin forku olan BCH Coin büyük ilgi görmeye başladı. Büyük bir ralli başlattı. Şimdi artık roketlerin yakıtı tükenmiş gibi görünüyor. Ancak nispeten sağlam zeminlere oturan bu ralli yatırımcılarda acaba “tekrar dipten sıçrayabilir mi?” algısını oluşturdu. BCH Coin mevcut fiyattan alınır mı?

Bitcoin Cash (BCH) Yorum

Bitcoin Cash (BCH) fiyatı 30 Haziran’da yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığından beri düştü. Ancak, düzeltmenin tamamlandığına dair işaretler gösteriyor. Şimdiye kadar, BCH fiyatı büyük bir düzeltme yaşamadan %175 oranında arttı. Kısa vadeli okumalar, düzeltmenin tamamlanmış olabileceğini ve fiyatın hemen yukarı yönlü hareketine devam edeceğini gösteriyor.

Yani mevcut görünüme göre düşüşü satın almak şimdilik satmaktan daha kazançlı bir karar olabilir. EDX Markets son BlackRock haberinin ardından faaliyete geçti ve Fidelity dahil 3 tane trilyon dolarlık şirket tarafından destekleniyor. Platformda BCH alım satımı da yapılabiliyor. Kısıtlı altcoinler arasında BCH Coin’in kendine yer bulması ve menkul kıymet olmadığına dair artan kanaat onun fiyat yükselişinin temelini oluşturdu.

BCH Coin Grafik Yorum

Haftalık zaman dilimi için yapılan teknik analiz, BCH fiyatının Mayıs 2021’den bu yana uzun vadeli azalan direnç çizgisinin altında olduğunu gösteriyor. Bu dönemde BCH, Aralık 2018’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan 81 dolardan biraz daha yüksek olan 86 dolara ulaştı.

Bununla birlikte, BCH fiyatı o zamandan beri önemli bir büyüme gösterdi ve Ocak 2023’te, 609 gündür yerinde duran alçalan direnç çizgisinden çıktı. BCH Haziran ayında kısa bir süreliğine kırılma öncesi seviyelerine dönmüş olsa da, genellikle kayda değer yukarı yönlü hareketlere yol açan bir yükseliş işareti olarak kabul edilen çift dip formasyonu sayesinde hızla toparlandı.

Yazı hazırlandığı sırada popüler kripto para 285 doların altında alıcı buluyor. RSI yükseliş ihtimalini destekliyor. Kısa vadeli zaman dilimindeki teknik okumada Elliot dalga sayımının gösterdiği sonuç dikkat çekici. Yükselişi destekleyen yapı beş dalgalı bir yukarı harekete işaret ediyor.

Eğer 233 dolar altında kapanışlar görmezsek 380-390 dolar aralığında yeni bir lokal zirve muhtemel görünüyor. Ancak tersi senaryoda 200 dolar ve altında daha derin bir dip gelebilir.