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Yüzde 86 Yükselen Altcoin İçin Yakında Düşüş Başlayabilir!

Binance borsasında işlem gören en büyük kripto paralardan biri artık düşmeye başlayabilir. Detaylar haberimizde.
18:30
12 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar genel olarak sürekli aşağı veya yukarı yönlü hareketler yapmaz. Yüzde 86 yükselişin ardından büyük düşüşler başlatabilir. En büyük 30 kripto para arasında yer alan bu altcoin de yakın zamanda değer kaybetmeye başlayabilir. Bitcoin’in 25.000 doları aşamaması kripto paralardaki yükseliş ivmesini zayıflattı. Peki bundan sonra ne olacak?

NEAR Protocol (NEAR)

En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 23.800 dolardan alıcı buluyor. Birkaç gündür gelen olumlu haberlere rağmen 25.000 doları aşamayan Bitcoin (BTC) altcoin pazarını da olumsuz etkiliyor. Bir sonraki FED toplantısı 21 Eylül tarihinde yapılacak ve piyasaların yükseliş için yaklaşık 2 aylık bir süresi var. Özellikle Ethereum birleşmesinin (15-16 Eylül) altcoin pazarında ciddi bir toparlanmayı tetiklemesi umuluyor.

Peki en büyük Ethereum rakiplerinden biri olan NEAR Protocol (NEAR) kaç dolarda? Yazı hazırlandığı sırada NEAR, 6 dolardan alıcı buluyor. Güne %2 artışla devam eden altcoin Bitcoin karşısında %6,6 artış yaşadı. Fakat genel piyasadan bugünlerde pozitif ayrışan kripto para için artış düşüş vakti gelmiş olabilir. NEAR son 30 günde 3,23 dolar ile 6 dolar arasında hareket etti. Ayın en güçlü gününü ise bugün yaşıyor.

NEAR Protocol (NEAR) Yorum

DeFi protokolü NEAR, diğer kripto para birimlerine kıyasla olağanüstü iyi performans gösteriyor. Ancak endişe kaynağı, yatırımcıların giderek azalan katılımı olmuştur. Bu nedenle, ileriye dönük performans konusunda temkinli olmakta fayda var. Son iki ayda %86’lık bir ralli yapan NEAR artık doyum noktasına ulaşıyor. NEAR’ın satın alma baskısı, FOMO ve altcoin etrafındaki coşku sebebiyle zirveye ulaştı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) tarafından belirtildiği gibi, NEAR aşırı alım bölgesinden bir geri çekilmeye hazırlanıyor.

Son 11 gün içinde NEAR hem short hem de long taraflı pozisyonlarda ciddi tasfiyeler yaşattı.

Short pozisyonlardaki tasfiyeler 6 milyon doları aştı. Bu, yatırımcıların yakın gelecekte bir düşüş bekledikleri için varlıktan çekilmeye başladıklarının bir işaretidir. Ve bu geri çekilme, fiyatta gerçek bir düşüşe yol açan yükselişi azaltabilir. ETH ana ağını ve NEAR protokolünü birbirine bağlayan Rainbow köprüsünden akan toplam Ethereum miktarı da düşüşe işaret ediyor.

Yatırımcıların ilerleyen günlerde başlayabilecek düşüş dalgasına karşı hazırlıklı olması gerekir.

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