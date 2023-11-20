  Yield Guild Games Yöneticisinden Dikkat Çeken GameFi Açıklamaları: 2024 Yılına Damga Vuracaklar

Yield Guild Games kurucu ortağı Gabby Dizon, 2024 yılında piyasaya sürülecek olan popüler Web3 oyunlarının oyuncuları çekmek için oyna-kazan (P2E) yerine tamamen oynaması ücretsiz platformların piyasaya sürüleceğini iddia etti. Dizon, oyuncuların platforma giriş yapmak için için en az üç Axie NFT satın almasını gerektiren Axie Infinity Classic gibi oyunların aksine, GameFi sektöründe finansal ve teknik engellerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Ünlü İsimden Oyun Sektörüne Yönelik Açıklamalar

Dizon, ücretsiz oyun modellerine yönelik atılacak olan bu adımların Web3 oyun geliştiricileri tarafından önce oyun tasarımı, sonra da tokenomics yönüyle ön plana çıkacağına yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu dile getirdi:

“Milyonlarca insanın bir oyuna girebilmesi için öncelikle oyunun ücretsiz olması gerektiği konusunda büyük bir farkındalık var. Oyunları oynamanın ücretsiz olduğu ve daha sonra oynarken bir noktada bir NFT kazanabileceğimiz veya token kazanmaya başlayabileceğiniz bir iş modeli evrimi var ancak birçok yeni oyun başlangıçta NFT sahipliği gerektirerek başlamıyor.”

Dizon, bu gelişmenin spekülatif Web3 oyun balonlarına karşı çözümün büyük bir kısmını oluşturduğunu da sözlerine ekledi. Dizon, oyuncuların piyasaya sürülen oyunları tercih etmeye devam etmek isteyecekleri oyunlar üzerinde geliştirmeler yapılarak, sermayelerini oyuna yeniden yatıracaklarını ve oyun içi döngünün nakit üreten bir makine haline gelmesini önleyeceklerini ifade etti.

GameFi Alanında Neler Yaşanıyor?

Kripto piyasasında yaşanan düşüşe yakın bir paralellik gösteren blockchain oyun sektörü, 2021 yılının sonlarında Axie Infinity ile ilgili token değerlerinde yaşanan ani çöküşün ardından oyuncuların ve gelirlerin ekosistemden çekilmesiyle kendi gerilemelerine tanık oldu.

Ekim 2022’de yapılan anketler, en kararlı kripto oyuncularının bile oyunun aşırı finansallaşmasını, eğlence eksikliğini ve kripto cüzdan platformu konusundaki kafa karışıklığını gerekçe göstererek ilginin kaybolduğunu gösterdi. Dizon yaşanan bu süreçle birlikte tüm bunların değişmek üzere olduğunu söyledi ve konu ile ilgili şu yorumlarda bulundu:

“Axie iki yıl önce popüler hale geldikten sonra çok sayıda deneyimli ekip onun hızlı yükselişine bir göz attı ve şöyle düşündü: ‘Artık bu gerçek bir sektör belki kendi oyunumu yaparak daha iyisini yapabilirim.’ Bu ekiplerin birçoğu 2021 yılının sonlarında fon aldı ve gerçekten iyi bir oyunun yapımı genellikle iki ila üç yıl sürüyor.”

Geçtiğimiz 18 ay boyunca Dizon ve diğer Web3 oyun sektörü liderleri, blockchain odaklı trade kartı oyunu Parallel’in 16 Kasım’da yaşanan Epic Games mağaza lansmanı gibi bir dizi yeni Web3 oyununun 2023 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor.