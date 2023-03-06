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Yeni MATIC Coin Bunlar Olabilir! Yüzlerce Kat Kazanç Fırsatı! Bitcoin Destekli Akıllı Sözleşmeler!

Taproot sonrası beklenen hareket gecikmeli de olsa geliyor. Kripto para yatırımcıları asıl fırsatı burada görebilir.
18:44
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum layer2 çözümleri ciddi ilgi gördü ve milyarlarca dolarlık TVL gücüne ulaştılar. Peki ya Bitcoin (BTC) bunu başaramaz mı? Kulağa çok ilginç geliyor ve Bitcoin’in merkeziyetsizliğini hesaba katarsak Bitcoin layer2 çözümü büyük bir oyun değiştirici olabilir. Bir ilki başarmak isteyen topluluk bugünden sesini yükseltmeye başladı ve binlerce kat kazanç fırsatı kapıda olabilir.

Bitcoin (BTC) Layer2

Yeni bir araştırmaya göre Bitcoin (BTC) rollup’lar için veri kullanılabilirliği katmanı olarak hizmet verebilir. Ethereum topluluğu bu konuda fazla karamsar ancak eğer Bitcoin üzerinde bir layer2 geliştirilirse bu ciddi ses getirecektir. Rollup’lar için modüler bir çerçeve olan Rollkit, Bitcoin’i rollup’lar için bir veri kullanılabilirlik katmanı olarak kullanmak üzere Taproot‘un işlevselliğini kullanan bir konseptin tasarımını paylaştı. Rollkit tarafından paylaşılan bir açıklamaya göre, veri kullanılabilirliği için Bitcoin (BTC) kullanan rollups altyapısının “araştırma uygulamasını” tamamladı. Platform, Go dilinde yazılmış Bitcoin DA paketini yayınladı.

Bu geliştirilen model Taproot işlemleri aracılığıyla Bitcoin (BTC) ağındaki verileri okuyup yazabiliyor. Yani teknik olarak Bitcoin layer2 çözümü geliştirebilir.

Rollkit

Bu ismi çok daha fazla duyabiliriz. Rollkit tarafından geliştirilen bu araçla Bitcoin (BTC) kod tabanının iki işlevi olan SubmitBlock ve RetrieveBlocks, Bitcoin’e veri yayınlamak ve kurtarmak için kullanılabilir. Platform tasarım itibariyle blockchainden bağımsızdır ve EVM, CosmWasm ve Cosmos SDK gibi tüm popüler sanal makinelerle uyum içinde çalışabilir. Rollkit ekibi, Bitcoin (BTC) üzerinde çalışan Ethereum Sanal Makinesi’nin (EVM) bir demo sürümünü yayınladı. Demoda EVM, “yerel” Bitcoin (BTC) test ağının üzerinde “egemen bir rollup” olarak tamamen işlevsel hale geliyor.

Yıllardır, geliştiriciler Bitcoin‘i L2 ekosistemine tanıtacak çeşitli ölçeklendirme tasarımları sunuyorlar: Lighting Network ödeme kanalları, Stacks ve Rootstock akıllı sözleşme platformları bunlara örnek olabilir. Eğer Rollkit bunu bir adım öteye götürüp Bitcoin’in layer2 çözümlerini popüler hale getirirse yeni layer2 çözümlerinin tokenleri, Rollkit tarafından yayınlanacak tokenler gelecekte binlerce kat değerlenebilir.

Layer2 çözümleri işlemlerin ikinci blockchainde daha hızlı ve ucuz biçimde yapılıp toplu olarak ana ağa işlenmesini sağlar. Bitcoin’in güvenirliğinden destek almak isteyen geliştiriciler en büyük kripto para biriminin layer2 çözümleri üzerinde çok daha heyecan verici uygulamalar geliştirebilir. Bu durum Bitcoin’in sadece bir değer deposu olması dışında Ethereum rakibi olmasını sağlayabilir. Ağ aktifliği artar, insanlar dünya genelindeki devasa madenci topluluğunun getirdiği güvenceyle merkezi olmayan Bitcoin ağında DeFi, NFT ve daha çok farklı kategorilerde yayınlanmış akıllı sözleşmeleri kullanabilir. Taproot geldiğinde bunların olabileceği zaten söyleniyordu ancak bugünlerde yüksek sesle konuşulmaya yeni başlandı.

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