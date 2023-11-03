  Yeni Gelen Şirket Pazar Performansında Uniswap (UNI) ve Chainlink’i (LINK) Geçti Mi? 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Hızla gelişen kripto para dünyasında, yerleşik devlerden daha iyi performans gösteren yeni tokenların ortaya çıkması genellikle yatırımcıların ve meraklıların dikkatini çekiyor olabilir. İddialara gör VC Spectra (SPCT) hızla ilgi çekmiş ve Uniswap (UNI) ve Chainlink (LINK) gibi yerleşik tokenların piyasa değerini aşarak etkileyici bir performans sergilemiş olabilir.

Uniswap (UNI) ve Stratejik Ortaklık

Uniswap (UNI) kısa bir süre önce üst düzey güvenlik hizmetleri ve son teknoloji araştırma araçları konusunda uzmanlaşmış güvenilir bir şirket olan Blocksec ile güçlerini birleştirdi. Uniswap (UNI) ve Blocksec arasındaki ittifak, son teknoloji bir statik analizör uygulayarak platformun güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Bu araç, Uniswap (UNI) üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin bütünlüğünü ve güvenliğini koruyarak potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Uniswap (UNI) ve Blocksec arasındaki stratejik ortaklığın duyurulması, Uniswap coin (UNI) için iyimser tahminleri tetikledi. Yaklaşan işbirliğine yönelik piyasa tepkisi, Uniswap fiyatında kayda değer bir artışa yol açtı ve geçtiğimiz hafta %14’lük bir artış kaydedildi. 2 Kasım itibariyle Uniswap fiyatı 27 Ekim’deki 4,07$ seviyesinden 4,64$’a tırmandı.

Bununla birlikte, son Uniswap fiyat artışı olumlu bir ivmeye işaret ederken, sektör analistleri UNI trendinde potansiyel bir değişim öngörüyor. Tahminler, UNI fiyatında yıl sonuna kadar 4 doların altına düşebilecek potansiyel bir düşüşe işaret ediyor.

Arta ve Chainlink (LINK)

Finansal düzenlemelerle uyumlu zincirler arası yatırım tokenlerine öncülük etmeye odaklanan bir şirket olan Arta, Chainlink (LINK) ile stratejik bir ittifak kurdu. Arta ve Chainlink (LINK) arasındaki işbirliği, yeni bir yatırım tokenı formunun yaratılacağını müjdeliyor.

Chainlink’in (LINK) teknolojisinin entegrasyonu, yatırımcılara standart para birimi cinsinden yatırımlardan getiri elde ederken yenilikçi LINK tokenleri satın alma yetkisi veriyor.

Haberlere rağmen, Chainlink fiyatı, LINK’in 10,5 ila 11,8 $ arasında işlem gördüğü geçtiğimiz hafta önemli bir dalgalanma sergiledi. Genel olarak, LINK geçtiğimiz hafta %5’lik bir artış yaşayarak 27 Ekim’de 10,5$’dan 2 Kasım’da 11,05$’a yükseldi.

Ancak, sektör analistleri Chainlink fiyatında daha fazla dalgalanma öngörüyor. Chainlink fiyat tahmini, ay sonundan önce 10 $ seviyesinin altına düşebileceğini gösteriyor. Bu öngörü, özellikle Chainlink fiyatında beklenen dalgalanma ile ilgili olarak, kripto piyasalarının öngörülemeyen doğasını yansıtmaktadır.

VC Spectra (SPCT) ve DeFi

İddialara göre LINK ve UNI zorluklarla karşılaşırken, VC Spectra (SPCT) yatırımcıların büyük ilgisini çekerek DeFi projeleri listesinde hızla yükseliyor.

VC Spectra’nın (SPCT) merkezi olmayan protokolü çok sayıda avantaj sunuyor olabilir. Öncelikle, ekibin açıklamasına göre VC Spectra (SPCT) kapsayıcı bir platform olarak faaliyet göstermekte ve yatırım büyüklüklerine bakılmaksızın dünyanın her köşesinden yatırımcıları davet etmekte.

Ekibe göre VC Spectra (SPCT) ile etkileşime giren yatırımcılar çeşitli cazip avantajlara erişebilir. Özellikle, kalkınmaya sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik eden yeni bir blok zinciri ICO’suna katılabilirler. VC Spectra’nın (SPCT) halka açık ön satışı sırasında başlayacak olan önemli karlar ve üç aylık temettü potansiyeli, erken benimseyenler için kazançlı bir yön katıyor olabilir.

Şu anda, VC Spectra (SPCT) ön satışının 4. Aşamasında ve tokenları 0,055 $ fiyatla sunuyor. İddialara göre Aşama 1’deki yatırımcılar, VC Spectra (SPCT) ön satışın sonunda 0,08$’a ulaştığında yatırımlarının %900 gibi bir oranda artmasını bekliyor.

Önemli kârlar elde etmek isteyen bireyler için ekibin iddialı açıklamasına göreVC Spectra (SPCT), kârlı getiriler elde etmek için şu anda dikkate alınması gereken kripto para birimi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.