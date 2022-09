Okuma Süresi: 2 Dakika

Makroekonomik koşullardan dolayı kripto para piyasalarındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Bitcoin, 19 bin doların altına düşerek 18 bin 753 dolardan işlem görürken, Ethereum ise son 24 saatte yüzde 4,44 düşüşle bin 265 dolardan alınıp satılıyor. Algorand ağının yerel varlığı ALGO’nun ise Bitcoin, Ethereum ve kripto para piyasalarının geri kalanındaki düşüşlerden etkilenmeyerek yükseldiği görülüyor. ALGO tarafında neler oluyor, gelin daha yakından bakalım.

ALGO’nun Yükselişinin Nedeni

ALGO, altcoin piyasalarının geri kalanında görülen büyük satış baskısına rağmen, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği 11’den fazla yükselişle öne çıkıyor. ALGO’nun son 7 günde ve son 30 günde değerini yüzde 17,50 ve yaklaşık yüzde 20 oranında arttırdığı görülüyor. Algorand ağının yerel varlığı ALGO’nun bu çıkışının dünyanın en büyük ödeme sağlayıcılarından Mastercard’ın saniyede gerçekleştirebildiği 5 bin işlemi geçmesinden kaynaklandığına dair spekülasyon yapılıyor.

Hisse ispatı (Proof of Stake) mekanizmasını kullanan Algorand Blockchain’inin ardındaki ekip, herhangi bir taviz vermeden merkeziyetsizlik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik üzerine yoğun çalışmalar yapmakla meşgul. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirliği protokolün en çekici yönü olarak görülüyor. Öte yandan Algorand 21 Eylül’de önemli bir teknik başarılarından birine ulaştı ve durum ispatı (Proof of State) mekanizmasını kullanıma sunuldu. Proof of State ismi verilen fikir birliği algoritması, Blockchain’e iletilen herhangi bir mesajı gerçekten merkeziyetsiz bir şekilde dijital olarak imzalama yeteneği kazandırıyor. Algorand’ın kurucu ortağı Silvio Micali’ye göre, durum ispatı, kuantum saldırılarına karşı Blockchain’in güvenli kalmasını sağlarken, diğer Blockchain’ler için de merkeziyetsiz köprülerin kullanılmasına izin veriyor.

Daha da önemlisi Algorand ağının artık saniyede 6 bin işlem gerçekleştirebildiği öne sürüldü. Buna karşılık, popüler ödeme sağlayıcılarından Mastercard’ın saniyede yalnızca 5 bin işlem gerçekleştirebildiği, bu şekilde Algorand ağının Mastercard’ı yendiği iddia edildi.

Ethereum Karşısında Algorand

Algorand’ın kripto para piyasalarındaki düşüş sırasındaki yaptığı son çıkış, Ethereum’un The Merge güncellemesinden sonraki düşüşü karşısında büyük bir sürpriz oldu. Ethereum ağı, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen The Merge’nin ardından yüzde 20 düşerken, Algorand’ın teknik gelişmelerin ardından yüzde 20’ye yakın yükselmesi yatırımcıların kafasını karıştırdı.

ALGO, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 11,42’lük yükselişle 0,3553 dolardan alınıp satılıyor.