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  •   Ünlü CEO ve Analist Heyecanlandırdı: 3 Altcoin Piyasaya Damgasını Vuracak!

Ünlü CEO ve Analist Heyecanlandırdı: 3 Altcoin Piyasaya Damgasını Vuracak!

Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, kripto para piyasası sert bir düzeltme yaşarken gözden kaçan 3 atcoin'in orta vadede büyük başarılara imza atabileceğine inanıyor
11:00
22 Eylül 2022
Bitcoin (BTC) Balinaları Mega Boğa Koşusuna Hazırlanıyor!
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Pantera Capital CEO’su Dan Morehead, kripto para piyasası sert bir düzeltme yaşarken gözden kaçan 3 atcoin’in orta vadede büyük başarılara imza atabileceğine inanıyor.

Ayı Piyasası, Sona Erecek!

Yeni bir CNBC röportajında ​​Morehead, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’daki (ETH) volatiliteye ve krizlere rağmen, milyarlarca yeni kullanıcının uzun vadede piyasaya adım atacağını ve geleneksel finansın tarihe karışacağını söylüyor. Uzmana göre, tıpkı internetin ilk aşamalarında olduğu gibi, kripto paralar emekleme aşmasını geçirdikten sonra, daha fazla benimsenecek.

Kripto paralar önümüzdeki yıllarda  finansal açıdan hayatımızda büyük değişiklikler yapacak. Morehead, mevcut ayı piyasasının beklenenden daha uzun sürdüğünü ancak eninde sonunda  boğa koşusunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Yönetici ayrıca blockchain teknolojisinin dünyada devrim yatratacağına ve hemen hemen her kurum tarafından benimseneceğine innaıyor. Bugün yüz milyonlarca insanın blok zinciri kullanıyor. Yöneticiye göre, dört ya da beş yıl içinde kelimenin tam anlamıyla milyarlarca insan olacak.

NEAR, UNI ve 1INCH Fark Yaratacak!

Morehead’e göre, bir sistemin başarısının sırrı arz ve talep dengesidir. Dünyanın önde gelen şirketilerinin bu teknolojiyi benimsemesi, herkese ışık tutuyor. Yönetim altındaki yaklaşık 4,5 milyar dolarlık varlığı yöneten Morehead, Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra  diğer bazı projelerin de artık iddialı olduğunu düşünüyor. Piyasa değerini ve pazar payını artırmaya devam eden projelerin sayısı her geçen gün artıyor. Morehead, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsa (DEX) Uniswap (UNI), merkeziyetsiz uygulama (DApp) platformu Near Protocol (NEAR) ve DEX toplayıcı 1inch (1INCH) gibi projelerin fark yaratacağına inanıyor.

Morehead, Bitcoin’e meydan okuyan birçok proje olduğunu kabul ediyor. Merge güncellemesinin bu süreçte büyük bir rol oynayacağını iddia eden yönetici, diğer altcoin projelerin de boş durmadığını belirtiyor. Yüzlerce gerçekten ilginç proje var ve birçoğu iyi iş çıkardı. İstatistikler, durumu ortaya koyuyor. Bitcoin veya Ethereum dışındaki altcoin’lerin pazardaki yüzdesi, dün %43 ile yeni bir rekor kırdı ve son beş yılda bunun ortalaması %20 idi. Bitcoin ve Ethereum ayakta klamaya çalışırken, Near Protocol, UniSwap, 1inch gibi daha işlevsel birçok harika proje var. Yönetici yakında bir noktada kripto paraların finansal piyasalarla korelasyonlarına son vereceğini tahmin ediyor. Makroekonomik şartlar nedneiyle, hisse senetleri ve Bitcoin, ağır satış baskısı altında.  Ve önümüzdeki birkaç ay içinde kripto, yüksek korelasyon tarihe karışabilir.

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