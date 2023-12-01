Yatırımcıların Dikkatini Çektiği İddia Edilen 3 Coin: InQubeta, Polygon ve Arbitrum 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

2023’te 1 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan kripto sektörü küresel çapta ilgi görmüştür ve kripto kervanına katılmak için iyi bir zaman olduğu iddia ediliyor. Piyasanın cazibesine katkıda bulunan şey, mevcut seçeneklerin çeşitliliği olabilir.

Piyasa trendleri, dikkat çektiği iddia edilen kripto paralar InQubeta (QUBE), Arbitrum (ARB) ve Polygon (MATIC) için bir destek dalgasının ortaya çıktığını gösteriyor olabilir.

Kullanıcı dostu ve çok yönlü modelleriyle bu üç token, sahibinin ne kadar deneyimli olduğuna bakılmaksızın bir kripto portföyü için takip edilebilir olarak nitelendiriliyor.

Ethereum ağı üzerine inşa edilen InQubeta, yapay zeka ile çalışan ve fon arayan girişimler için merkezi olmayan bir platform olabilir.

Açıklamalara göre InQubeta’nın yardımcı programı veya güvenlik çerçevesi olsun, kripto projesi hem uzmanları hem de kripto kullanıcılarını kazandı. ICO’su sırasında, satış öncesi fonlamada 5,5 milyon dolar topladı.

InQubeta: DeFi ile Finansal Kapsayıcılığı

InQubeta, yapay zeka girişimleri için potansiyel fon fırsatları için tek duraklı bir çözüm olarak tanımlanıyor. Fon sıkıntısı, açıklamalara göre yeni başlayan bir startup’ın en kötü kabusu olabilir ve InQubeta bu soruna basit bir çözüm sunduklarını iddia ediyor. Açıklamalara göre geçilmesi gereken karmaşık belgeler yoktur, bu da girişimlerin ve yatırımcıların doğrudan işe başlayabileceği anlamına gelir.

Ekibin açıklamasına göre kullanıcıların gizliliğini koruyan ve kötü niyetli aktörleri ortadan kaldıran güçlü bir güvenlik çerçevesine sahiptir. InQubeta‘nın yerel kripto para birimi QUBE token’dır ve platformun çalışmasını sağlayan tekerlekler olarak düşünülebilir. Token ödemeler, vergi gelirleri, kullanıcıların ödüllendirilmesi ve karar alma süreçlerinde de kullanılıyor.

QUBE token’ın anti-enflasyonist karakteri, her türlü portföy için iyi bir uyum sağlamasının bir başka nedeni olabilir. Hiç kimse varlık getirilerini piyasa volatilitesi veya enflasyon nedeniyle kaybetmeyi sevmez.

Ekonomik faktörler token üzerinde enflasyonist baskı oluşturduğunda, deflasyonist modeli arzını kıt hale getirerek harekete geçer. Arz sınırlı olduğu için fiyat dalgalanmaları en aza indirilir. Arz, dolaşımdaki fazla tokenlerin rutin olarak yakılmasıyla kıt tutulur. QUBE token’ın deflasyonist modeli, iddialara göre birçok analistin onu satın almak için iyi bir kripto olarak görmesinin nedeni olabilir.

InQubeta platformu, yeni başlayanların yapay zeka projeleri için herhangi bir güçlük çekmeden yatırımcı bulabilecekleri kullanıcı dostu bir modele sahiptir. Amiral gemisi modeli, girişimlerin yatırımcılar için bir teklif sunmasını gerektiriyor. Teklif, yatırımcının projeyi finanse ettikten sonra bekleyebileceği ödülleri temsil edecektir.

Bu tekliflerin tokenize edilmiş versiyonları InQubeta’nın çevrimiçi pazarında NFT olarak satışa sunuluyor. Bu portalda yatırımcılar teklifleri inceleyebilir, karşılaştırabilir ve ardından bir karar verebilir. Ayrıca, NFT’nin bir kısmını satın alma seçeneğine de sahiptirler, çünkü NFT parçalara da bölünebilir.

AMB Access, Polygon PoS için Destek Ekliyor

Polygon, Ethereum tabanlı dApp’leri ölçeklendirmek için kullanılan merkezi olmayan bir platformdur.

Çözümleri, daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve güvenlik sunan sıfır bilgi teknolojisine dayanmaktadır. Yerel token MATIC olarak bilinir ve Polygon ağının resmi değişim aracıdır.

Yakın tarihli bir gelişmede, Amazon Managed Blockchain Access veya AMB Access, Polygon’un amiral gemisi ürünlerinden biri olan Polygon PoS’u destekleyeceğini duyurdu. Bu hamle, geliştiricilerin sunucusuz ortamlarda Polygon PoS ağına erişmelerine yardımcı olacak.

Arbitrum Vakfı GameOn’a Hibe Verdi

Arbitum, geliştiricilerin Ethereum destekli çözümlerin verimliliğini artırmak için kullanabilecekleri bir Katman 2 protokolüdür. Çok çeşitli araçlardan oluşan amiral gemisi Arbitrum Nitro Stack nedeniyle birçok geliştiricinin en iyi tercihidir.

Teknoloji yığını, işlem maliyetlerini düşürmek ve verimi artırmak için kullanılabilir. Platformun yerel tokenı ARB’dir.

Ölçeklendirme çözümü, Arbitrum Vakfı’nın bir fantezi spor platformu olan GameOn’a hibe vereceğini açıklamasının ardından kısa süre önce haberlerde yer aldı. GameOn, finansmanı yeni Web 3.0 oyunları oluşturmak ve bunlardan para kazanmak için kullanmayı planlıyor.

Sonuç

İddialara göre kripto kullanıcıları InQubeta, Polygon ve Arbitrum gibi kripto paraları seçerek getiriden ödün vermeden arayışlarını basitleştirebilir.

Alıcılar büyük miktarlarda para yatırmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Varlıkların çeşitlendirilmesi de uzun vadede riski azaltmak için iyi bir yöntemdir.

Bu tokenlar, büyüme merkezli özellikleri nedeniyle uzun vadeli getirilere öncelik veren kripto kullanıcıları için de seçenekler olarak kabul edilmektedir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.