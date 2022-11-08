Yılın sonuna yaklaşırken birçok altcoin projesinin beklentileri karşılayamadığı görülüyor. Piyasa uzmanları yatırımcıların bir süreliğine özellikle bu 3 altcoin'den uzak durmalarını tavsiye ediyor.

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Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in sağladığı verilere göre şu anda varlığı bilinen 21 bin 600’den fazla var. Söz konusu kripto paraların bir bütün olarak değerinin 2021’in Kasım ayının ikinci haftasında 3 trilyon dolarla zirve yapmasından beri toplam piyasa deperi 1 trilyon doların altına düştü. Bu düşüş, hem yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmaya başlaması hem de bazı projelerin yatırımcıların beklentisini karşılayamamasıyla tetiklendi. Kripto paralar henüz emekleme aşamasında olmasına ve sürekli gelişiyor olmalarına rağmen bazı projeler ve onlara bağlı altcoin’ler olumsuz haberlerle gündeme geliyorlar. Sizin için piyasa uzmanlarının yatırımcıların bir süreliğine uzak durmasını tavsiye ettikleri 3 popüler altcoin’i derledik.

ApeCoin (APE)

ApeCoin, Yuga Labs tarafından oluşturulan bir kripto paradır. Aynı şirket bize Bored Ape Yacht Club NFT‘lerini ve yan ürünü Mutant Apes‘i de getirdi. ApeCoin DAO bu kripto parayı yönetmektedir.

ApeCoin piyasaya sürüldüğünde kripto para piyasasını adeta kasıp kavurdu. ERC-20 standardını kullanan bu token, sahiplerine APE ekosistemi içinde özel bir yer verir. ApeCoin sahiplerinin ApeCoin DAO‘ya katılmalarına imkan tanıyan bir ekosistem yönetişim token’ıdır. Kullanıcılar bu token’ı kullanarak oyunlara, ürünlere, etkinliklere ve hizmetlere erişebilir.

APE, tüm zamanların en yüksek seviyesinden değerinin yaklaşık yüzde 80’ini kaybetti. NFT piyasası büyük değer kaybetti. Piyasa uzmanları başta NFT piyasası olmak üzere, ApeCoin’in somut bir değer ve fayda gösterene kadar satın almaya değer olmadığı üzerinde duruyorlar.

Axie Infinity (AXS)

AXS, oyuncuların evcil hayvanları için savaştığı, toplandığı ve dijital bir imparatorluk kurduğu Blockchain tabanlı bir oyun olan Axie Infinity’ye güç veren Ethereum tabanlı bir token’dır. AXS sahipleri token’larını stake ederek, oyunu oynayarak ve kritik yönetim kararlarında oy kullanarak ödüller kazanmaktadırlar.

Axie Infinity, kullanıcıların Axies’leri için değiştirilemez token’larla (NFT’ler) sahip olmalarını sağlayarak farklılaşmaktadır. On yıllar boyunca kişisel bilgisayar ve konsol oyunlarının geliştiricileri tüm oyun içi ögelerin mülkiyetini ellerinde tuttu. Blockchain tabanlı bu oyun, oyunculara kendi yarattıklarının mülkiyetini ve bunlardan para kazanma imkanı vererek bu durumu kökten değiştirmeyi vaat ediyordu. Ancak TokenTerminal.com’a göre Axie Infinity, 2 Kasım 2022’ye kadar son 180 gün içinde protokolün merkeziyetsiz sözleşme (dApp) gelirinde yalnızca 1.6 milyon dolar üretebildi. Be[In]Crypto Research’e göre Ocak ayında 126.5 milyon dolar olan Axie Infinity’nin geliri Haziran’da 3.2 milyon dolara düştü.

Bunun da ötesinde, takas edilebilir bir araç veya servet deposu olarak NFT’lere olan ilgi neredeyse yok oldu. Bloomberg’in sağladığı veriler, aylık NFT işlem hacminin Ocak ayında 17.2 milyar dolardan Eylül’de 466.9 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. Merak edenler için bu düşüş yüzde 97’lik bir düşüş olduğu anlamına geliyor. NFT mülkiyetini sahibine verme planı yapan ve NFT pazar yeri işlemlerine dayanan oyun odaklı bir şirket için böylesi bir düşüş oldukça yüksek. Piyasa uzmanları, yatırımcıların AXS’e yatırım yapmak için NFT piyasasının toparlanmasını, bundan önce ise Axie Infinity ekosisteminin toparlanması için beklemelerini tavsiye ediyorlar.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, yatırım yapılabilir bir varlık için tarihteki en yüksek tek yıllık yükselişiyle ünlü bir altcoin’dir. SHIB sahipleri, 1 Ocak 2021 tarihinde SHIB başına 0,000000000073 dolarn başlangıç değerinden 27 Ekim 2021’e kadar yüzde 121 milyondan fazla kar etti. Shiba Inu, bir geri çekilmenin ardından 2021 yılını yaklaşık yüzde 46 milyonluk yükselişle tamamladı. Kripto para, FOMO’nun kripto para sektöründe ne kadar etkili olabileceğinin en somut göstergesi oldu.

Ancak Shiba Inu, 21 bin 600’den fazla kripto para projesi (ve daha fazlası) arasında öne çıkmak için gereken rekabet avantajlarından ve farklılıktan yoksun gibi görünüyor. Shiba Inu temelde Ethereum platformunda oluşturulmuş bir ERC-20 token’ıdır. Ethereum, dApp geliştiricileri için popüler bir seçim olsa da, bu popülerliği yavaş işlemler ve yüksek işlem ücretleri ile sonuçlanmıştır.

SHIB, ayrıca popüler bir ödeme para birimi değildir. Twitter’da yarattığı heyecana rağmen, Shiba Inu’nun kripto para piyasasındaki yatırımcı sayısı bu yıl sabit kaldı (Kasım itibariyle 659). Bunun nedeni büyük olasılıkla SHIB’in geçen yıl ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde yüzde 91’in üzerinde değer kaybetmesi oldu.

Shiba Inu‘nun yaratıcıları Blockchain tabanlı oyunlar geliştirmeye çalışsa da, NFT’lerin ve Blockchain tabanlı oyunların popülerliği zirveye ulaşmış gibi görünüyor. SHIB’yi 2021’de önemli bir çıkış yapmasını sağlayan hype’ın tekrarlanmasını beklemek pek mantıklı görünmüyor.