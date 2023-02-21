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Yatırımcılar Dikkat: Düzinelerce Pump and Dump Token Ortaya Çıktı!

PeckShield, AI destekli ChatGPT ile ilgili olduğu iddia edilen düzinelerce token olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
14:36
21 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain güvenlik firması PeckShield, yapay zeka (AI) destekli chatbot olan ChatGPT ile ilgili olduğu iddia edilen düzinelerce token olduğunu ve yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yatırımcılar Dikkat!

20 Şubat tarihli bir gönderide firma, en az üç “BingChatGPT” tokeninin, kötü niyetli kişilerce piyasaya sürüldüğünü ifade etti. Yapılan açıklamalara göre bu tokenlar yatırımcıları honeypot girişimleri ile tuzağa düşürüyor ve paralarını kaybetmelerine sebep oluyor.

PeckShield’e göre, tespit edilen tokenlardan en az ikisi halihazırda değerlerinin neredeyse %100’ünü kaybetmiş durumda, üçüncüsü ise %65’lik bir kayıp durumunda. Bu hareketler genellikle pump and dump ya da rug pull olarak nitelendiriliyor.

Bir pump and dump girişimi tipik olarak, kötü niyetli kişilerin yatırımcıları token satın almaya ikna etmek için yanıltıcı ifadeler ve yüksek hype’a sahip kampanyalar düzenlemesi, ardından fiyatlar yükseldiğinde hisselerini gizlice satması şeklinde tanımlanabilir.

Öte yandan PeckShield, tokenların arkasındaki kötü aktörlerden en az biri olan “Deployer 0xb583″ün “pump & dump şemasıyla düzinelerce token” oluşturmaktan sorumlu olduğunu söyledi.

Bunlara ek olarak PeckShield kötü niyetli kişilerin tokenleri için neden BingChatGPT adını kullandıklarını açıklamasa da, dolandırıcılar OpenAI’nin ChatGPT teknolojisinin Bing ve Microsoft’un Edge web tarayıcısına entegre edildiğine dair 7 Şubat tarihli duyurudan faydalanmaya çalışıyor olabilir. Token‘ın adı ise kurbanları bir şekilde Microsoft’la ilişkili olduklarını düşünmeleri için kandırmaya ve yapay zeka sohbet robotları etrafındaki heyecandan yararlanmaya yönelik bir girişim olabilir.

Pump And Dump

Blockchain analiz firması Chainalysis, 16 Şubat’ta yayınladığı bir raporda, 2022 yılında piyasaya sürülen yaklaşık 10.000 yeni token’ın, pump-and-dump girişimleri olmak için tüm özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan Blockchain analiz firmasına göre, geçen yıl 1,1 milyon token piyasaya sürüldü, ancak yalnızca 40.521’inin “kripto ekosistemi üzerinde bir etkisi” oldu ve piyasaya sürülmelerini takip eden hafta içinde art arda dört işlem gününde en az on takas gerçekleşti.

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