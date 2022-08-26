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Yatırımcılar Altcoin’de Korkutucu Derece Yüksek Volatiliteye Hazırlanıyor!

19 Ağustos'ta yaşanan sert düşüşünün ardından en büyük altcoin Ethereum (ETH) için ortalama günlük volatilite nispeten düşük kalırken bugün ETH fiyatındaki volatilitede önemli artışlar görülebilir.
15:15
26 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son altı gün boyunca, 19 Ağustos’ta yaşanan sert fiyat düşüşünün ardından en büyük altcoin Ethereum (ETH) için ortalama günlük volatilite nispeten düşük kalırken bugün ETH fiyatındaki volatilitede önemli artışlar görülebilir.

1.1 Milyar Dolarlık Türev Ürününde Sona Gelindi

Bugün, Ethereum için 400 binden fazla alım opsiyonu ve 330 binden fazla satış opsiyonu ile toplamda 1.1 milyar dolar değerindeki türev ürünün süresi sona eriyor. 26 Ağustos ETH opsiyonları için maksimum ağrı fiyatı bin 500 dolarda. Bu da varlığın yazım sırasında işlem gördüğü bin 658 dolardan daha düşük fiyatlara doğru hareket etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

Açık faiz dağılımına bakıldığında opsiyon trader’larının ETH‘nin 2 bin dolar gibi daha yüksek seviyelere ulaşma ihtimaline inanmayarak pozisyon aldıkları görülüyor. Mevcut alım opsiyonu sayısına rağmen volatilitedeki olası artışa karşı önlem olarak birçok satış pozisyonu açıldı.

Eylül opsiyonlarına bakıldığında ise yatırımcıların ağırlıklı olarak bugünkü ETH fiyatlarını referans alarak pozisyon aldıkları görülüyor. Şu anda maksimum ağrı fiyatı bin 600 dolarda ancak bazı yatırımcıların 10 bin dolar gibi ilk bakışta inanması güç fiyatlardan pozisyon açtıkları da görülüyor. Bu noktada herhangi bir yatırımcının büyük short pozisyonunu hedgelemek amacıyla veya başka herhangi bir neden dolayı yüksek fiyatlarla pozisyon alabileceğinden bu tip faktörler trader’ların kafasını karıştırmamalı.

Ethereum’un Fiyat Performansı

2 bin dolardaki yerel zirvesine ulaşma konusundaki başarısız girişimine ve ardından gelen düşüşe rağmen ETH hala yerel yükselen trendde hareket ediyor. Fiyat şu anda öncelikli olarak karşılanması gereken önemli bir koşul olan 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yazım sırasında bin 658 dolardan alınıp satılan en büyük altcoin, son 24 saatte yüzde 3 değer kaybederken söz konusu opsiyonların bugün sona erecek olmasının fiyata ne yönde etki edeceğini izlemek ilginç olacak.

Tüm bunlarla birlikte Ethereum’da 15 Eylül’de yayınlanması beklenen The Merge güncellemesine hazırlanıyor oluşu da fiyattaki yukarı yönlü ivmeyi destekliyor. Ethereum ağının görüp göreceği en büyük güncellemelerden biri olarak kayıtlara geçecek olan The Merge ile ağ Proof of Work’ten Proof of Stake’e geçecek ve ETH için madencilik cihazlarıyla yapılan kripto para madenciliği sona erecek.

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