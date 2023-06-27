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  •   Yakında Fiyat Bu Seviyeyi Aşabilir! FTX Tokadının Ardından Dipteki Altcoin Toparlanıyor!

Yakında Fiyat Bu Seviyeyi Aşabilir! FTX Tokadının Ardından Dipteki Altcoin Toparlanıyor!

Özet

  • NEAR fiyatı yakında 1,55 dolar direncini aşmak için yeni atak başlatabilir.
  • Eğer fiyat direnci aşabilirse sonraki hedef 2,45 dolar olacak.
  • Cuma günü gelecek ABD PCE verisi ve Powell açıklamaları (yarın) belirleyici olabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:25
27 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük ikinci borsasıydı ve yatırımcılarını dolandırdığı ortaya çıktı. Ardından iflas etti. Rezervlerini çöp tokenleriyle şişiren ve müşterilerinin gerçek paralarıyla büyük riskler alan FTX birçok popüler projeye de zarar verdi. Son boğa sezonunda onların yeni zirveler yapmasına yardımcı olmuştu ardından ayıda diplere koşmalarını sağladı.

NEAR Protocol Yorum

NEAR fiyatı, 10 Haziran’da yeni bir yılın en düşük seviyesine düşmesinden bu yana önemli ölçüde arttı. Bu artışa rağmen, henüz yükselişin tersine döndüğünü teyit etmedi. NEAR fiyatı, direnç seviyelerinin önemli bir birleşimine yakın bir yerde işlem görüyor. Bu nedenle, gelecekteki fiyat eğiliminin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu belirlemede buna verilecek tepki çok önemli olacak.

10 Haziran Cumartesi günü yaşanan çöküşte NEAR yatırımcıları fiyatın 1,1 dolar seviyesine kadar çakıldığını gördü. Bu başlangıçta bir çöküşe neden olmuş gibi görünse de NEAR hemen ardından sıçradı ve 1,20 dolarlık yatay alanı destek olarak doğrulayarak toparlandı.

NEAR Coin Alınır Mı?

Satıcılar düşüşü sürdüremediği için son toparlanma ivme kazanabilir. Fiyat hareketi aynı zamanda bir boğa formasyonu olarak kabul edilen bir çift dip oluşturdu. Bu kurulum aşağı yönlü bir hareketin ardından geldiğinde, genellikle yükseliş trendinin tersine dönmesine neden olur. Dahası, haftalık RSI yükseliş eğilimi gösteriyor.

RSI nötr bölgeye yakın seyretse de fiyat artıyor. Bu da yükseliş sapması olarak dikkat çekici. NEAR’ın fiyat geçmişinde böyle bir sapma ilk kez görülüyor. Bu, çift dipli bir formasyonun varlığıyla uyumludur. Haftalık zaman diliminde yükseliş işaretleri olsa da, günlük grafik boğalar için pek destekleyici değil. Yılın en düşük seviyesinden bu yana önemli bir artış yaşanmasına rağmen, fiyat 1,55 dolarlık direnç seviyelerinin birleştiği noktada zorlanıyor. 1,55 dolarlık yatay direnç alanı ve alçalan paralel kanalın ortası direnci oluşturuyor.

Fiyat önümüzdeki günlerde eğer bu bölgeyi geri alabilirse 2,45 dolara kadar yükselişini sürdürebilir. Cuma günü gelecek ABD PCE verisi ve bu hafta Powell tarafından yapılacak açıklamalar eğer kripto paralar lehine olursa beklenen yükseliş başlayabilir. Aksi taktirde dip destek tekrar ziyaret edilebilir.

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