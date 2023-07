Ripple son dönemde çok önemli gelişmelere imza attı ve daha da atmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ripple tarafından yapılan son açıklamada da blockchain ve kripto para teknolojisinin küresel finans yöneticilerinin dikkatini çekmeye devam ettiği ifade edildi. Uluslararası ödeme sektörünü geliştirmeye devam edeceklerini belirten Ripple yöneticileri, bunun aslında XRP için de önemli bir kapı olduğunu aktardı.

Ripple Labs tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre ise ödeme sektörünün kripto para birimlerinin kabulü konusunda en önemli faktör olduğu ortaya çıktı.

Geleneksel ödemeler ve özellikle sınır ötesi olanlar, genellikle geleneksel yöntemlere dayanır ve bu işlemlerin gerçekleşmesi günler hatta haftalar sürebilir. Ripple tarafından yapılan açıklama ise bunun tam tersine işaret ediyor:

“Bunun tam tersine, blockchain ve dijital varlık teknolojileri sorunsuz bir küresel altyapı sunup ödemelerin her an yapılıp alınabilmesini sağlar. Bu ödemeler her an, her yerde ve anında oldukça düşük işlem ücretleri ile yapılabilir. Ödemeler 360 derece görünürlüğe sahip olup tamamen şeffaf olarak aktarılır.”