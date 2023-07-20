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  •   XRP Fiyatı, 250 Trilyon Dolarlık Haber İle Yeni Rekora mı Gidiyor? XRP Fiyat Son Durum

XRP Fiyatı, 250 Trilyon Dolarlık Haber İle Yeni Rekora mı Gidiyor? XRP Fiyat Son Durum

Özet

  • Ripple Labs tarafından yapılan bir ankete göre, ödeme sektörü kripto paraların kabulünde en önemli faktör olarak belirlendi.
  • Ripple, 250 trilyon dolarlık sınır ötesi ödeme sektöründe lider olmayı hedefliyor, bu potansiyel olarak XRP için büyük fırsatlar yaratıyor.
  • Ripple'ın yayınladığı anket sonuçlarına göre, önümüzdeki 3 yıl içinde finans yöneticilerinin %80'i şirketlerinin kripto paraları benimseyeceğini düşünüyor.
  • Piyasaya etkisi: Olumlu
16:00
20 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Ripple son dönemde çok önemli gelişmelere imza attı ve daha da atmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ripple tarafından yapılan son açıklamada da blockchain ve kripto para teknolojisinin küresel finans yöneticilerinin dikkatini çekmeye devam ettiği ifade edildi. Uluslararası ödeme sektörünü geliştirmeye devam edeceklerini belirten Ripple yöneticileri, bunun aslında XRP için de önemli bir kapı olduğunu aktardı.

Ripple Labs tarafından yayınlanan yeni bir ankete göre ise ödeme sektörünün kripto para birimlerinin kabulü konusunda en önemli faktör olduğu ortaya çıktı.

XRP, Ripple İle Yeniliklere Aday

Geleneksel ödemeler ve özellikle sınır ötesi olanlar, genellikle geleneksel yöntemlere dayanır ve bu işlemlerin gerçekleşmesi günler hatta haftalar sürebilir. Ripple tarafından yapılan açıklama ise bunun tam tersine işaret ediyor:

“Bunun tam tersine, blockchain ve dijital varlık teknolojileri sorunsuz bir küresel altyapı sunup ödemelerin her an yapılıp alınabilmesini sağlar. Bu ödemeler her an, her yerde ve anında oldukça düşük işlem ücretleri ile yapılabilir. Ödemeler 360 derece görünürlüğe sahip olup tamamen şeffaf olarak aktarılır.”

Dijital odaklı finans sektörü yavaş yavaş ancak emin adımlarla ilerliyor. 2025 yılına kadar Amerikalıların %65’inden fazlasının mobil bankacılık kullanacağı ve 2024 yılına kadar ise Asya’daki internet bankacılığı sektörünün en az 1 milyar kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. Dijital bankacılık hizmetlinin kullanıcı dostu arayüzlerine rağmen bunun altında yatan teknoloji hala oldukça geriden geliyor.

XRP, 250 Trilyon Dolarlık Sektöre Girebilir

Ripple ise 250 trilyon dolarlık sınır ötesi ödeme sektörünün bir numarası olmaya çalışıyor. 250 trilyon dolarlık küresel ödeme sektörü, XRP gibi varlıkların sunduğu teknoloji ile ilerleme kaydedebilir. Banco Santander gibi birçok önde gelen banka şimdiden XRP ile deneyler yapmaya başladı ve Ripple da araştırmasında buna değinerek XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı. Önde gelen finans yöneticilerinin %80’inden fazlası ise şirketlerinin önümüzdeki 3 yılda kripto paraları benimseyeceğini düşünüyor. Ripple tarafından yayınlanan bu anket sonucu, XRP ve kripto paralar hakkında kesinlikle çok şey söylüyor.

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