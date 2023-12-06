Madencilik

WSJ Yine Başladı, Kripto Para Boğası Gelmiş Olabilir

Özet

  • Ana akım Bitcoin öldü haberlerinden Bitcoin çevreye zararlı haberlerine geçiş yaptı.
  • Boğa sezonunda ana akım medyanın odağında Bitcoin'in zararı oluyor.
  • Medya kriptoyu kötü göstermek için çabalarken gerçekten kötü olan şeyleri umursamıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ayı sezonunda ana akım medyanın hep bir ağızdan attığı slogan “Bitcoin’in artık öldüğü” ve sıfıra gideceğidir. Boğa sezonundaysa onun bir balon olduğu, çevreyi kirlettiği, dünya için en zararlı şeylerden biri olduğuna odaklanırlar. WSJ öncülüğünde ana akım medya yine görevine başladı ve işaret fişeği ateşlendi.

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Bitcoin Madenciliği Dünyaya Zararlı Mı?Çifte Standart Nedir?

Bitcoin Madenciliği Dünyaya Zararlı Mı?

Ana akım medya için kripto paralar dünyaya zararlı, çevreyi yok eden, teröristlerin kullandığı bir canavar. WSJ öncülüğünde ana akım medyanın Bitcoin boğa mesaisi de başlamış oldu. Son yayınlanan makale Bitcoin madencilerinin su tüketimine odaklanıyor. Yeşil enerjiyle yapılan madenciliğin oranı arttığı için olacak WSJ olaya diğer taraftan yaklaşmayı tercih etmiş.

Normal şartlarda odak noktası birçok ülkeden daha fazla enerji tükettiği, kömür yataklarından gelen enerjiyle madencilik yapıldığı ve dünyanın yok olacağı yönündeydi. Ancak Çin’in madenciliği yasaklamasıyla su tüketimine odaklanıldı.

Cell Reports Sustainability dergisinde geçen hafta yayınlanan bir makaleyi ele alan WSJ madencilerin yıllık ayak izinin bu yıl 591 milyar galon suyu aşacağını yazdı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD Jeoloji Araştırmaları’na göre New York sakinleri ve işletmeleri 2022 yılında 403 milyar galon su tüketti.

Madenciler suyu sıvı soğutma sistemleri için kullanıyor. Tüketimin büyük kısmı ise cihazları çalıştırmak için gerekli enerjiyi sağlayan gaz ve kömür yakıtlı enerji santralleri tarafından tüketiliyor.

Çifte Standart Nedir?

Bitcoin’e ana akım medyanın yaptığı şey çifte standarttır. Aynı şeyi daha birkaç hafta önce Hamas devasa kripto bağışları alıyor haberinde de gördük. ABD’li siyasileri sinir küpüne çeviren ve büyük destek toplayan bu haberi okuyanlar kripto paraların Hamas tarafından icat edildiğini bile düşünebilir. Dayanaksız, temelsiz iddialar on-chain araştırma şirketleri tarafından çürütüldü, WSJ blockchain üzerinde bağışlara dair kanıtlar sunamadı.

Şimdi de enerji şirketlerinin, termik santrallerin kullandığı suyu da dahil edip Bitcoin madencilerinin dünyayı bir kuraklığa ittiğini ima ediyorlar. Bir sonraki aşamada Bitcoin kullanan yatırımcıların içme ve duş için kullandığı suyu da hesaplayabilirler çünkü burada çifte standart, negatif yaklaşım var.

Kimse dünya genelindeki savaşlarda kullanılan milyarlarca mermi üretilirken ne kadar su tüketildiğinden ne kadar madenin boşa harcandığından bahsetmiyor. Bombaların çevreye zararından, son teknoloji savaş oyuncaklarının tükettiği yakıtın zararından bahsetmiyor. ABD’li silah sanayisi şirketlerinin devasa kazançları WSJ editörlerinin umurunda değil. Bu silahlarla öldürülen insanların canı, kanı, aileleri de umurunda değil.

Ancak Bitcoin kötü, Bitcoin dünyayı kuraklığa sürüklüyor ve ondan kurtulduğumuzda dünya çok daha yaşanabilir bir yer olacak. Nasıl hikâye ama?

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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