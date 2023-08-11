Web3 alanında yapılan oyun yatırımlarında temmuz ayında kayda değer bir yükseliş yaşandı. Stratejik ortaklıklar ve önemli duyurularla birlikte yatırımların toplam değeri 297 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında yaşanan olumsuz haber akışı ile oyun projelerine yönelik yatırımlarda ciddi düşüş yaşanırken temmuz ayında oyun alanına yapılan yatırımlarda ciddi bir yükseliş yaşandı.

Oyun Projelerine Yoğun İlgi

Geçtiğimiz haziran ayında Web3 oyunlarına yatırılan fonlar 68 milyon dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Blockchain veri analiz platformu DappRadar’ın perşembe günü açıkladığı verilere göre bunun başlıca nedeni zorlu piyasa koşulları oldu. İki büyük kripto borsa şirketi Binance ve Coinbase’e SEC tarafından açılan davalar piyasada şok etkisi yarattı ve bu durum birçok Web3 oyun projesini etkiledi.

DappRadar’ın raporuna göre şu anda bu sektörde günlük olarak kullanılan yaklaşık 712.611 adet aktif cüzdan var. Bu rakam geçen aya göre %0,5’lik küçük bir düşüşe işaret ediyor ancak yine de sektördeki faaliyetlerin %41’ini oluşturuyor. Temmuz ayında altyapı projelerine aktarılan 187 milyon dolar veya tahsis edilen fon toplam fonların %63’ü ile oyun projelerinin yatırımların çoğunu topladığı tespit edildi. Ayrıca oyunlara ve metaverse girişimlerine yönelik yatırımlar 110 milyon dolar olarak açıklandı ve genel finansal fon akışının %37’sini oluşturdu.

Yeni Gelir Modeli

Blockchain ağı WAX, Benzersiz Aktif Cüzdanlar (UAW) ölçümlerine göre oyun alanındaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı. Aylık 300.325 aktif cüzdan sayısıyla WAX popüler Web3 oyunu Alien Worlds’ün yanı sıra Wombat Dungeon Master ve Taco gibi diğer oyunlara da ev sahipliği yapıyor.

BNB Chain %43’lük bir artışla 108.311 benzersiz cüzdana ulaşarak ikinci sırayı geri aldı. Bu büyüme büyük ölçüde Xterio ve Gaimin gibi oyun platformlarına atfedildi.

CryptoBlades gibi oyunları destekleyen SKALE, 18.133 benzersiz cüzdan ile %64’lük bir artış kaydetti. Flow, 19.621 benzersiz cüzdana ulaşarak %105’lik bir sıçrama gerçekleştirdi.

Web3 oyunları, farklı oyun mekanikleri ve sürükleyici deneyimler sunarak geliştiricilerin doymuş bir pazarda kendilerini farklılaştırmalarına olanak tanıyor. Ayrıca oyun içi varlıkların satışı ve play to earn (oyun oynayarak token kazanma) modelinin benimsenmesi de dahil olmak üzere yenilikçi gelir akışları sunuyor.