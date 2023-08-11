Web3 Oyun Yatırımları Temmuz Ayında 297 Milyon Dolara Ulaştı

Özet

  • - Temmuz ayında Web3 oyun yatırımlarında ciddi bir artış göründü ve toplamda 297 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
  • - Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından, Web3 oyun yatırımları temmuzda yeniden ivme kazandı. Özellikle stratejik ortaklıkların etkisiyle artış yaşandı.
  • - Web3 oyun sektöründe günlük aktif cüzdan sayısı her geçen gün artıyor. WAX ve BNB Chain gibi platformlar yatırımlarda öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:00
11 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Web3 alanında yapılan oyun yatırımlarında temmuz ayında kayda değer bir yükseliş yaşandı. Stratejik ortaklıklar ve önemli duyurularla birlikte yatırımların toplam değeri 297 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında yaşanan olumsuz haber akışı ile oyun projelerine yönelik yatırımlarda ciddi düşüş yaşanırken temmuz ayında oyun alanına yapılan yatırımlarda ciddi bir yükseliş yaşandı.

Oyun Projelerine Yoğun İlgi

Geçtiğimiz haziran ayında Web3 oyunlarına yatırılan fonlar 68 milyon dolarla yılın en düşük seviyesine geriledi. Blockchain veri analiz platformu DappRadar’ın perşembe günü açıkladığı verilere göre bunun başlıca nedeni zorlu piyasa koşulları oldu. İki büyük kripto borsa şirketi Binance ve Coinbase’e SEC tarafından açılan davalar piyasada şok etkisi yarattı ve bu durum birçok Web3 oyun projesini etkiledi.

DappRadar’ın raporuna göre şu anda bu sektörde günlük olarak kullanılan yaklaşık 712.611 adet aktif cüzdan var. Bu rakam geçen aya göre %0,5’lik küçük bir düşüşe işaret ediyor ancak yine de sektördeki faaliyetlerin %41’ini oluşturuyor. Temmuz ayında altyapı projelerine aktarılan 187 milyon dolar veya tahsis edilen fon toplam fonların %63’ü ile oyun projelerinin yatırımların çoğunu topladığı tespit edildi. Ayrıca oyunlara ve metaverse girişimlerine yönelik yatırımlar 110 milyon dolar olarak açıklandı ve genel finansal fon akışının %37’sini oluşturdu.

Yeni Gelir Modeli

Blockchain ağı WAX, Benzersiz Aktif Cüzdanlar (UAW) ölçümlerine göre oyun alanındaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı. Aylık 300.325 aktif cüzdan sayısıyla WAX popüler Web3 oyunu Alien Worlds’ün yanı sıra Wombat Dungeon Master ve Taco gibi diğer oyunlara da ev sahipliği yapıyor.

BNB Chain %43’lük bir artışla 108.311 benzersiz cüzdana ulaşarak ikinci sırayı geri aldı. Bu büyüme büyük ölçüde Xterio ve Gaimin gibi oyun platformlarına atfedildi.

CryptoBlades gibi oyunları destekleyen SKALE, 18.133 benzersiz cüzdan ile %64’lük bir artış kaydetti. Flow, 19.621 benzersiz cüzdana ulaşarak %105’lik bir sıçrama gerçekleştirdi.

Web3 oyunları, farklı oyun mekanikleri ve sürükleyici deneyimler sunarak geliştiricilerin doymuş bir pazarda kendilerini farklılaştırmalarına olanak tanıyor. Ayrıca oyun içi varlıkların satışı ve play to earn (oyun oynayarak token kazanma) modelinin benimsenmesi de dahil olmak üzere yenilikçi gelir akışları sunuyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
FC Barcelona, Web3 Girişimi Barça Vision İçin 132 Milyon Dolar Yatırım Aldı
FC Barcelona, Web3 Girişimi Barça Vision İçin 132 Milyon Dolar Yatırım Aldı
2 Büyük Yenilik Yolda! BNB Chain İçin Gözler 30 Ağustos’a Çevrildi!
2 Büyük Yenilik Yolda! BNB Chain İçin Gözler 30 Ağustos’a Çevrildi!
AWS ile Fantom’dan Web3 Oyun Geliştirme Atölyesi ve Eğitimi
AWS ile Fantom’dan Web3 Oyun Geliştirme Atölyesi ve Eğitimi
Hindistan Ulusal Web Tarayıcısı Projesinin Yeni Aşaması: Blockchain Detayı
Hindistan Ulusal Web Tarayıcısı Projesinin Yeni Aşaması: Blockchain Detayı
Rusya CBDC Projesi: Dijital Ruble Pilot Testleri 15 Ağustos’ta Başlıyor
Rusya CBDC Projesi: Dijital Ruble Pilot Testleri 15 Ağustos’ta Başlıyor
Chainalysis ve Kanada Polisi İşbirliği: Kripto Suçlarına Önlem Alınıyor
Chainalysis ve Kanada Polisi İşbirliği: Kripto Suçlarına Önlem Alınıyor
Drex: Brezilya Merkez Bankası’nın Yeni Dijital Para Birimi
Drex: Brezilya Merkez Bankası’nın Yeni Dijital Para Birimi
Dijital Ruble Projesi Resmi Logosunu ve Komisyon Ücretlerini Açıkladı
Dijital Ruble Projesi Resmi Logosunu ve Komisyon Ücretlerini Açıkladı
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023