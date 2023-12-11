Web3 Oyun Şirketi Immutable’dan Oyun Platformlarına Yönelik Adım: Transak Ekosisteme Dahil Edilecek

Blockchain oyun sektörüne yönelik yenilikler gün geçtikçe devam ediyor. Buna göre Web3 oyun firması Immutable, Immutable zero-knowledge Ethereum Virtual Machine (zkEVM) için tek ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak Transak’ı ekosisteme dahil etmeye hazırlanıyor. Bu hizmet ile birlikte kullanıcılar oyun ortamlarında fiat para birimleri ve Web3 tabanlı kripto varlıklar ile doğrudan ödeme yapabilecek.

Immutable’dan Dikkat Çeken Adım

Transak tarafından sağlanacak olan hizmet Immutable Checkout ve Immutable Passport‘a entegre edilecek. Bunlardan ilki Immutable’ın oyunlar için hepsi bir arada işlem altyapısı olarak işlev görüyor ve oyun geliştiricilerin çeşitli ödeme seçeneklerini entegre etmeleri için yapılandırılabilir bir arayüz sağlıyor.

Transak’ın on-ramp, off-ramp ve NFT ödeme hizmeti; kredi ve banka kartlarının yanı sıra Apple Pay ve Google Pay aracılığı ile fiat para birimi ödeme yöntemlerine de olanak tanıyor. Transak pazarlama başkanı Harshit Gangwar yaptığı açıklamada ödeme platformunun kripto varlıklar için oyun içi işlemleri güçlendireceğini söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

“Bu ürünler önümüzdeki birkaç yıl içinde yüzlerce yüksek kaliteli oyun tarafından kullanılacak. Bu oyunların çoğunun 2024 yılında hayata geçmesi planlanıyor.”

Immutable’ın ürün pazarlama müdürü Michael Powell da Transak’ın ilk entegrasyonunun amiral gemisi Web3 oyunları Guild of Guardians, Gods Unchained ve Cross The Ages’de yer alacağını açıkladı.

Transak’a Yönelik Önemli Detaylar

Transak bir ödeme altyapısı sağlayıcısı olarak kendini ispatlamış bir geçmişe sahip ve 350’den fazla uygulama tarafından tercih ediliyor. Bu uygulamalar arasında ise MetaMask, Ledger, Trust Wallet, Coinbase Wallet, LBank, Bitcoin com, Bake ve PancakeSwap gibi başlıca Web3 cüzdan platformları yer alıyor.

Ödeme hizmeti Web3 oyun alanında da denendi ve test edildi. Web3 oyun girişim sermayesi şirketi Animoca Brands tarafından desteklenen birçok alanda ise aktif olarak kullanılmaya başlandı. Decentraland, Splinterlands, Revv Racing, FormulaE High Voltage, MotoGP Ignite ve diğer büyük Animoca oyunlarının kullanıcıları Transak’ın ödeme çözümlerini kullanıyor.

Gangwar, Transak kullanıcılarının 160 ülkede 20’den fazla ödeme yöntemi ile kripto para varlıkları ve NFT’ler için ödeme yapabileceğini açıkladı. Komisyon ücretleri ödeme yöntemlerine ve ülkeler arası kombinasyonlara bağlıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.