Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Vitalik Buterin’in Fikri Hayata Geçti: Yeni Meme Coin Şaha Kalktı! İlgi Büyüyor!

Vitalik Buterin’in Fikri Hayata Geçti: Yeni Meme Coin Şaha Kalktı! İlgi Büyüyor!

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda hayal kırıklığı yaratırken, ortaya çıkan yeni meme coin  büyük oranda artış kaydetti! 
17:00
18 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda hayal kırıklığı yaratırken, ortaya çıkan yeni meme coin  büyük oranda artış kaydetti!

THE Protocol (THE), Sert Zıpladı! İşte Projenin Hikayesi!

Araştırma şirketi Nansen’in bildirdiğine göre, Vitalik Buterin’in dolandırıcılar ve botlar için  problemler yaratacak bir token oluşturma fikri gerçek oldu. 15 Ekim’de Buterin, “THE Protocol” olarak adlandırılacak yeni bir kripto para projesinin yaratılmasını öneren bir tweet attı. Botlar Twitter’da ne zaman manipülasyona yol açan  ifadeler kullansalar, “THE” ifadesi ile bu süreçte farkındalık oluşturulacak ve uyarı verilecekti. Bu fikri benimseyen bir girişimci, nihayet kolları sıvadı ve Buterin’in fikrinden gerçek bir proje yarattı. THE projesi için token sözleşmesi, Buterin’in  tweet’inden kısa bir süre sonra oluşturuldu. Meme coin, kısa sürede ilgi çekti ve inanılmaz bir şekilde  %1.000 değer kazandı. Shiba Inu’ya benzer şekilde, token’ın yaratıcısı, fikri oluşturan ve paylaşan kişiye bir miktar “telif hakkı ücreti” göndermenin adil olacağına karar verdi.

Bu bağlamda, THE’nın toplam arzının yüzde onu, oluşturulduktan kısa bir süre sonra Vitalik Buterin’e devredildi. İlk 50 büyük adres, THE’nın yarısından fazlasını elinde tutuyor. Bu, büyük bir risk teşkil ediyor. Önde gelen Ethereum trader’ları ve yatırımcıları da yeni ortaya çıkan token’a ilgi gösterdiler. “sisterofvitalik” ve hxr.eth gibi popüler yatırımcılar THE satın aldıklarını açıkladı.  Bununla birlikte, balinalardan ve perakende yatırımcıların satış yapmamasına rağmen, THE fiyatı ivme kaybetti. Bu durum, trader’ların ve yatırımcıların, piyasa manipülasyonunun hedefi haline gelen THE gibi varlıkları alırken ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Platformlardan Uyarı Geldi!

Şu anda, Uniswap ve MEXC’de yaklaşık 41 milyon token dolaşıyor ve merkeziyetsiz platformları THE  için en büyük pazarlar haline getiriyor. Çok sayıda zincir ve pazar araştırması platformu, tokenı’ı tanımlarken , yatırımcılara ‘kapsamlı araştırmanızı yapın’ uyarısında bulundular. SHIB içinde bazı riskler ve soru işaretleri bulunuyor.

Dolaşımda, 550 trilyon SHIB bulunuyor. Dolayısıyla, daha ciddi oranda yakımların yapılması gerekiyor. Ancak, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası yeniden ivme kazanmaya başlarsa, Shiba Inu da değer kanazacağı için SHIB yakmak çok daha pahalı hale gelecek. SHIB arzının %10’unun en büyük 2.000 Ethereum balinası tarafından tutuluyor. Bu durum da bu süreci daha karmaşık biir hale dönüştürüyor. ETH balinaları SHIB yakımlarında yer almıyor ve belki debireysel yatırımcıların bunu yapacağını umuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Dünyaca Ünlü Bot’tan Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’e Yöneliyor!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Popüler Altcoin ve JPMorgan Transferi!
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
Aptos (APT): 4 Analist Son Noktayı Koydu! Shitcoin mi Yoksa Solana Katili mi?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
APTOS Sonrası Gözler Bu Projede! Altcoin Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Analist İddialı: Binance’taki Bu 2 Altcoin Ani Ralli Görebilir!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Büyük İlgi Gören Altcoin’den AirDrop Müjdesi: Kullanıcılara Milyonlarca Dolar Dağıtıldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Ünlü NFT Firmasından Müjde! Artık Tek Bir Yerden Takip Edilebilecek!
Sonunda Bu da Oldu! Bitcoin, Guinness Rekorlar Kitabı’na Girdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Haftanın Yıldızı! Bu DeFi Altcoin’i 7 Günde Yüzde 285 Yükseldi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022