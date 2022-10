Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) son zamanlarda hayal kırıklığı yaratırken, ortaya çıkan yeni meme coin büyük oranda artış kaydetti!

THE Protocol (THE), Sert Zıpladı! İşte Projenin Hikayesi!

Araştırma şirketi Nansen’in bildirdiğine göre, Vitalik Buterin’in dolandırıcılar ve botlar için problemler yaratacak bir token oluşturma fikri gerçek oldu. 15 Ekim’de Buterin, “THE Protocol” olarak adlandırılacak yeni bir kripto para projesinin yaratılmasını öneren bir tweet attı. Botlar Twitter’da ne zaman manipülasyona yol açan ifadeler kullansalar, “THE” ifadesi ile bu süreçte farkındalık oluşturulacak ve uyarı verilecekti. Bu fikri benimseyen bir girişimci, nihayet kolları sıvadı ve Buterin’in fikrinden gerçek bir proje yarattı. THE projesi için token sözleşmesi, Buterin’in tweet’inden kısa bir süre sonra oluşturuldu. Meme coin, kısa sürede ilgi çekti ve inanılmaz bir şekilde %1.000 değer kazandı. Shiba Inu’ya benzer şekilde, token’ın yaratıcısı, fikri oluşturan ve paylaşan kişiye bir miktar “telif hakkı ücreti” göndermenin adil olacağına karar verdi.

Bu bağlamda, THE’nın toplam arzının yüzde onu, oluşturulduktan kısa bir süre sonra Vitalik Buterin’e devredildi. İlk 50 büyük adres, THE’nın yarısından fazlasını elinde tutuyor. Bu, büyük bir risk teşkil ediyor. Önde gelen Ethereum trader’ları ve yatırımcıları da yeni ortaya çıkan token’a ilgi gösterdiler. “sisterofvitalik” ve hxr.eth gibi popüler yatırımcılar THE satın aldıklarını açıkladı. Bununla birlikte, balinalardan ve perakende yatırımcıların satış yapmamasına rağmen, THE fiyatı ivme kaybetti. Bu durum, trader’ların ve yatırımcıların, piyasa manipülasyonunun hedefi haline gelen THE gibi varlıkları alırken ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Platformlardan Uyarı Geldi!

Şu anda, Uniswap ve MEXC’de yaklaşık 41 milyon token dolaşıyor ve merkeziyetsiz platformları THE için en büyük pazarlar haline getiriyor. Çok sayıda zincir ve pazar araştırması platformu, tokenı’ı tanımlarken , yatırımcılara ‘kapsamlı araştırmanızı yapın’ uyarısında bulundular. SHIB içinde bazı riskler ve soru işaretleri bulunuyor.

Dolaşımda, 550 trilyon SHIB bulunuyor. Dolayısıyla, daha ciddi oranda yakımların yapılması gerekiyor. Ancak, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası yeniden ivme kazanmaya başlarsa, Shiba Inu da değer kanazacağı için SHIB yakmak çok daha pahalı hale gelecek. SHIB arzının %10’unun en büyük 2.000 Ethereum balinası tarafından tutuluyor. Bu durum da bu süreci daha karmaşık biir hale dönüştürüyor. ETH balinaları SHIB yakımlarında yer almıyor ve belki debireysel yatırımcıların bunu yapacağını umuyor.