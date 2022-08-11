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Vitalik Buterin’den En Büyük Altcoin için Büyük Müjde!

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin önümüzdeki 10 yılın Ethereum'u (ETH) ve tüm kripto endüstrisini tamamen değiştireceğini söyledi ve ETH için müjdeli haberi verdi.
14:30
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin önümüzdeki 10 yılın Ethereum‘u (ETH) ve tüm kripto endüstrisini tamamen değiştireceğini söyledi. The Merge güncellemesinin ölçeklendirme ve verimliliği iyileştireceğin dolayı ETH ağındaki işlem ücretlerini 0,05 doların altına düşüreceğini, bu durumun ödemelerde kripto paraların kullanımını artıracağı ve yeni kullanım durumlarının ortaya çıkmasına neden olacağını iddia etti.

İşlem Ücretleri Düşecek

Güney Kore Blockchain Haftası 2022 Konferansı sırasında konuşan Vitalik Buterin, The Merge’nin kripto para ödemelerini ve 2018’den sonra azalan diğer Blockchain ve kripto para faydalarını geri getireceğini öne sürdü. Buterin’e göre önümüzdeki 10 yıl hem Ethereum hem de kripto para sektörünün geri kalanını baştan aşağı değiştirecek.

The Merge güncellemesi ile PoW’dan PoS konsensüsüne olacak geçişle Ethereum ağındaki işlemler için gas ücretleri önemli ölçüde azalacak. Ek olarak, Layer-2 Zk-rollup’lar ile artırılacak olan ölçeklendirme, The Surge ve The Verge aşamaları altındaki Verkle ağaçları ile Blockchain sıkıştırması gelecekte kripto para ödemelerini ve diğer kullanım durumlarını ortaya çıkaracak. Buterin, bu durumla ilgili olarak “Ölçeklendirme teknolojisine sahip olduğumuzda, kripto para ödemelerini tekrar ana akım haline getirmeye çalışmak gerçekten mümkün hale gelecek. Gelecekte, rollup’lar verimlilikteki tüm iyileştirmelerle birlikte Ethereum ağındaki işlem ücretleri 0,2 ABD dolarına, hatta 0,05 ABD dolarına kadar düşürebilir.” ifadelerini kullandı.

Buterin, birçok kripto para projesinin teoride umut verici olduğunu, ancak bugün pratikte bunun mümkün olmadığının altını çizdi. Ancak, The Merge güncellemesinin potansiyel olarak bu uygulamaların pratikte hedeflere ulaşmasının mümkün hale getireceğini söyledi. Ayrıca, Ethereum geliştiricilerinin The Surge, The Verge, The Purge ve The Splurge güncellemelerine ağırlık verirlen, Ethereum’u gelecekte kuantum hesaplama saldırılarından korunması için de çalışma yaptığının altını çizdi.

Ethereum’un kurucu ortağı, Ethereum Classic’e (ETC) geçiş yapan Ethereum madencilerinin The Merge güncellemesinin etkilemesinin mümkün olmadığını da doğruladı. The Merge’nin sonra, Ethereum’un (ETH) fiyatlandırılmasının, temizleme aşaması nedeniyle hem piyasa hem de psikolojik açıdan en az 6-8 ay süreceğinin belirtti.

Ethereum’un Fiyat Rallisi

Topluluğun The Merge güncellemesi konusundaki iyimserliği nedeniyle Ethereum (ETH) fiyatı hızla yükselmeye devam ediyor. Piyasa uzmanları, artan ivmenin tadının çıkarılmasına rağmen ETH rallisinin bir ayı piyasası rallisi olmasından dolayı kısa ömürlü olabileceği konusunda uyarıyor..

ETH fiyatı, son 24 saatte yüzde 11’in üzerinde artışla bin 886 dolardan işlem görüyor.

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