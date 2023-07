Kripto para piyasalarında belli miktarın üzerinde yatırımı olan cüzdanlar balina ismiyle sınıflandırılır. Bu grubun fiyat hareketleri üzerinde etkisi büyüktür. Üstelik bu grup çok daha tecrübeli yatırımcılar ve şirketleri de temsil eder. Onların toplu hareketleri fiyatın geleceği noktasında bu açıdan oldukça önemli. Peki kripto para balinaları neler yapıyor?

Kripto Para Balinaları

On-chain veriler teknik analizden çoğu zaman daha tutarlı sonuçlar verir. CryptoQuant analisti SignalQuant kısa süre önce piyasaların güncel durumuna dair on-chain çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirme sundu. SignalQuant, 2022’nin ikinci yarısında hızlı bir geri çekilmenin ardından 2023’te balinaların kademeli olarak hayata döndüğünü gösteren UTXO Value Bands metriğine atıfta bulundu.

CryptoQuant’ın 16 Temmuz’daki Quicktake blog yazılarından birinde şunları yazdı;

“Balina grubu 2019’da fiyatıyla birlikte artarken, 2023’te de fiyatla birlikte yavaş yavaş artıyor. Göstergeleri kademeli olarak artarsa, 1) 2022 sonundaki fiyatının uzun vadeli bir dip olduğundan ve 2) fiyatının artmaya devam edeceğinden daha emin olabiliriz.”

Kripto Para Boğası Başlıyor

Son on-chain veriler BTC arzının 30.000 dolar civarında diğer fiyat noktalarından daha fazla hareket ettiğini gösteriyor ve bu da yatırımcı tabanında kritik bir ilgi noktasını yansıtıyor. Look Into Bitcoin‘e göre, toplamda 30.200 dolar civarındaki bölgede toplam arzın %3,8’i hareket etti. Aynı zamanda, daha eski, uzun süredir uykuda olan arz da hayata geri dönüyor. Look Into Bitcoin’in kurucusu Philip Swift’e göre bu durum, bugüne kadar her Bitcoin boğa piyasasının ilk dönemlerinin karakteristik özelliği oldu.

“Artan on-chain harcama hacmi şu anda döngünün neresinde olduğumuzu gösteriyor. Tarih tekerrür etmez ama durum bu.”

Teknik analistlerin önemli bölümü kısa vadede bir geri çekilme beklese de orta ve uzun vadede fiyat yükselişin devam edeceğine inanıyor. Özellikle önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan halving ve Fed’in faiz indirimlerine yılın ikinci yarısına kadar başlaması ihtimali bu görüşü destekliyor. Öte yandan eğer SEC bir spot Bitcoin ETF’i onaylayacaksa yine muhtemelen bu tarihlerde müjdeyi verecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.