Bitcoin (BTC) fiyat volatilitesine rağmen yatırımcıların ilgisini üzerine ciddi oranda topladı. Piyasaların önde gelen analitik şirketi olan Glassnode, Bitcoin adına rapor yayınlayarak dönüm noktası olabilecek bir duruma dikkat çekti.

Bitcoin’de Dönüm Noktası!

16 Temmuz tarihinde Glassnode Alerts tarafından yapılan dikkate değer bir güncelleme, tek bir Bitcoin tutan adres sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.009.850’ye yükseldiğini ortaya çıkardı. Bu olağanüstü dönüm noktası, çeşitli fiyat aralıklarında Bitcoin biriktirme eğiliminin sinyalini vererek, birikim sürecinin kalıcı ve fiyat dalgalanmalarına karşı dayanıklı olduğunu gösterebilir.

Dikkate değer bir şekilde, sayı şimdi daha da artmıştı ve bu yazı itibariyle etkileyici bir 1.009.950 adrese ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin holder’larının ve hacimlerinin etkisini gerçekten kavramak için, toplam holder sayısını incelemek çok önemliydi. Santiment grafiği, Ocak ayından bu yana bu büyümeyi göstererek önemli bir yukarı yönlü gidişata dikkat çekti.

Yılbaşından bu yana holder sayısı yaklaşık 5 milyon artarak kapsamlı bir bakış açısı sunabilir. Daha da dikkat çekici olanı, Temmuz ayının başından bugüne kadar 300.000 ek holder’larının Bitcoin topluluğuna katılmasıyla son artış oldu. Grafiğe daha geniş bir bakış, Nisan ve Haziran arasındaki dönemin, holder sayısında hızlı bir ivmeye tanık olduğunu gösterdi. Bu artış, fiyat aralığı 27.000 dolar civarında seyrederken meydana geldi ve fiyat hareketi ile tutucu büyümesi arasında ilginç bir korelasyon yarattı.

Glassnode Verileri!

Bitcoin günlük bir zaman diliminde yaklaşık 30.300 dolar işlem görüyordu ve bu fiyat aralığını korumada direnç gösteriyordu. Bu, önceki ve devam eden ticaret seanslarında her ikisi de %1’in altında olan küçük kayıplar yaşanmasına rağmen gerçekleşti. Bitcoin, 21 Haziran civarında 30.000 dolar aralığına girdiğinden beri, zaman zaman yaşanan aksiliklere rağmen bu seviyeyi korumayı başardı. Kayda değer bir gözlem, Bitcoin’in kısa Hareketli Ortalamasının üzerinde seyrediyor olmasıydı ve bu da yeni bir destek seviyesinin potansiyel oluşumunu gösterebilir. Santiment tarafından sağlanan toplam holder sayısı metriğine dayalı olarak artan birikim dönemine denk geldi. Ayrıca belirgin bir yükseliş trendi belirlenmemiş olmasına rağmen mevcut trend yükseliş eğilimini korudu.