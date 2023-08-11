Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Uniswap (UNI), 8 Ağustos’a kadar geçen bir aylık sürede fiyat artışı açısından önemli bir zemin kazandı. Öte yandan, Arbitrum (ARB) aynı gün sona eren hafta boyunca düşüş yaşadı.

Peki VC Spectra (SPCT) gibi yeni ve yenilikçi bir proje, özel satışında 2,4 milyon dolar topladıktan sonra bu devlere kıyasla nerede duruyor?

VC Spectra (SPCT) Blockchain Yatırımlarını Demokratikleştirmeyi Hedefliyor

VC Spectra (SPCT) merkezi olmayan bir varlık yönetim platformu olarak tanımlanıyor. Finansal geçmişleri ne olursa olsun herkese fırsatlar sunarak kripto ve teknoloji yatırımlarını demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

SPCT, VC Spectra (SPCT) için yerel coin görevi gören bir BRC-20 tokenidir. SPCT satın almak sizi bir dizi özel avantaja uygun hale getirebilir. Buna oy hakkı ve ICO öncesi yatırım fırsatlarına özel erişim de dahil. Ancak iddialara göre VC Spectra (SPCT) satın almak için farklı nedenler de var.

İddialara göre VC Spectra (SPCT) 3. Aşamaya geçerken, yatırımcılar 0,011$’dan 0,025$’a %127’lik büyük bir artış bekliyor. Dahası, iddialara göre VC Spectra’ya şimdi yatırım yapılırsa, SPCT halka açık ön satışının son aşamasına ulaştığında 0,011 $’dan 0,08 $’a kadar %627’ye varan bir fiyat artışından yararlanılabilir.

Ayrıca, ekibin açıklamasına göre VC Spectra’ya (SPCT) şimdi yatırım yaparsanız, yatırdığınız miktar üzerinden özel bir %25 bonus kazanabilirsiniz.

Uniswap (UNI)

4 Ağustos 2023’te Uniswap (UNI) ekibi, Uniswap (UNI) blok zincirinin açık kaynaklı bir sürümünü kaldırmaya çalıştı. Bu açık kaynaklı Uniswap (UNI) sürümü, Ethereum’a katkıda bulunan bir kişi tarafından GitHub’da yayınlanmıştır. Uniswap’in (UNI) kurucusu daha sonra bu açık kaynaklı sürümü kaldırma girişimi için özür diledi.

Bu hareket, blockchain’in açık kaynaklı platformları tercih ettiğini düşünen bazı Uniswap (UNI) yatırımcılarını kızdırmış olabilir. Bu olayı takip eden ve 8 Ağustos’a kadar devam eden haftada Uniswap (UNI) yaklaşık %12 düşüşle 6,6$’dan 5,8$’a geriledi.

Ancak, aynı zamanda Uniswap (UNI) 8 Ağustos’a kadar olan ayda 5,3$’dan yaklaşık %9,3 oranında artış gösterdi. Yani Uniswap (UNI) şu an için düşüşte olsa da, uzun vadede hala oldukça umut verici bir yatırım. Bu durum Arbitrum (ARB) için de geçerli mi?

Arbitrum (ARB)

2 Ağustos’ta Arbitrum (ARB), One ve Nova üzerinde Hesap Soyutlama Uç Noktası Desteği adlı bir teklif başlattı. Bu yeni protokol Arbitrum’un (ARB) blok kesinliğini artıracaktır. Bir işlemin ilk gönderimi ile blok zincirine nihai olarak dahil edilmesi arasındaki gecikmenin azaltılması, Arbitrum’un (ARB) blok kesinliğini etkiler. Daha hızlı blok kesinliği, Arbitrum’un (ARB) zaman içinde daha fazla yatırımcı çekmesine yardımcı olacaktır.

Bu haberin ardından, Arbitrum (ARB) 9 Ağustos’a kadar olan haftada yaklaşık %4,4 artışla 1,13$’dan 1,18$’a yükseldi. Aynı zamanda, Arbitrum (ARB) 17 Temmuz’daki aylık en yüksek seviyesi olan 1,34$’dan yaklaşık %12 oranında düştü.

Ancak aylık kayıp, yeni Arbitrum (ARB) yatırımcıları için giriş bariyerini düşürmüş olabilir. Genel olarak, bu durum Arbitrum’u (ARB) şu anda değerlendirmek için daha iyi bir fırsat haline getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.