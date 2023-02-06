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Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı yeniden 23.000 doların üzerine çıktı ancak yine de belirsizlik sürüyor. Kripto para yatırımcıları son yükselişin sadece bir rahatlama rallisi olarak kalmasından endişe ediyor. Bu tarz ara ralliler daha büyük geri çekilmelere gebe olduğu için endişelerinde haklılar. Fakat bu sefer farklı olabilir.

Bitcoin Ne Olacak?

Paritede haftalık kapanışa doğru ani bir dalgalanma görüldü ve 24.000 doların üzerindeki 6 aylık zirvesini kaybetti. Popüler kripto para 23.000 doların altına kadar düşse de yazı hazırlandığı sırada yeniden toparlanma eğilimi gösteriyordu. Yatırımcılar 20.000 dolara doğru büyük bir geri çekilmenin yaşanmasından endişeleniyor. Material Indicators ise günlük zaman dilimlerinde “altın haç” ve haftalıkta “ölüm haçına” dikkat çekiyor. Altın ve ölüm haçları 50 ve 200 dönemlik hareketli ortalamalar arasındaki etkileşimi temsil ederek geleneksel olarak sırasıyla yaklaşan yükseliş ve düşüş hareketlerini gösterir. Öyle ki, otomatik alım satım araçları bir ya da her iki olayın gerçekleşmesi halinde toplu biçimde alım veya satım yapabilir. Bu durum anlık düşüş veya yükselişleri beraberinde getirebilir.

Ayrıca gözler yarın Powell tarafından yapılacak açıklamalarda olacak. Yarın akşam konuşacak olan Fed başkanının söyleyeceği şeyler kripto para piyasalarını direkt olarak etkileyecek. Yani bugünden büyük bir hareketin başlaması pek olası görünmüyor.

Bitcoin Yükselir Mi?

İki seçenek var ve en büyük teknik oluşumlar her iki yöne volatilitenin artabileceğini söylüyor. Bu gerçekten tarihte eşine sık rastlanır bir durum değildir. Aynı şekilde SPX tarafında da bir altın haç oluşumu olduğu için yükseliş hissiyatını ağır basması umuluyor. Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan mevcut durumu “gelişen ilginç bir dinamik” olarak tanımladı.

“Bitcoin, günlük grafiğinde kısa vadeli yükselişe işaret eden ve bazı TA algoritmalarının alım yapmasını tetikleyebilecek seçkin bir Altın Haç’a doğru ilerliyor. Ayrıca haftalık grafiğinde daha uzun vadeli düşüş eğilimi gösteren bir Ölüm Haçı’na doğru ilerliyoruz”.

Bu arada dolar endeksi kripto paraları tehdit eder şekilde yükselişini sürdürdü. Popüler analist Roman konuyla ilgili şunları söyledi;