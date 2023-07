Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Uzman yatırımcılara göre Bitcoin önemli bir yükselişe hazırlanıyor; Matrixport lider kripto para biriminin 2024 yılı sonuna kadar 125.000 $’a ulaşacağını tahmin ediyor. Bu yükseliş görünümü, bir ayı piyasasının sona ermesinin ardından bir boğa piyasasına işaret eden tarihsel verilerle destekleniyor.

Eş zamanlı olarak, yapay zeka girişimleri için bir kripto kitle fonlaması platformu olan InQubeta, QUBE tokenleri için ön satışında kayda değer bir artış yaşıyor olabilir. InQubeta’nın platformu, QUBE tokenleri aracılığıyla kısmi yatırım fırsatları sunarak yapay zeka girişimleri için yatırım ortamını dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu eşzamanlı gelişmeler, Bitcoin’in gelecekteki gidişatına duyulan güvenin arttığını ve InQubeta aracılığıyla yapay zeka startup yatırımlarının umut verici potansiyelini yansıtıyor.

Uzman Yaatırımcı Bitcoin Rallisini Öngörüyor

Bir kripto para hizmetleri sağlayıcısı olan Matrixport, Bitcoin (BTC) için bir yükseliş tahmini yaptı ve 2024’ün sonuna kadar şaşırtıcı bir şekilde 125.000 $’a yükselmesini bekliyor. Bu iyimser tahmin, bir boğa piyasasının, Bitcoin’in bir yıllık düşüşün ardından 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştığında meydana gelen bir ayı piyasasının sonunun onaylanmasını takip ettiğini gösteren tarihsel verilere dayanmaktadır.

Yakın zamanda Bitcoin fiyatının 31.000 doları aşması, bu önemli dönüm noktasını işaret ederek yeni bir kripto boğa piyasası potansiyeline işaret etti.

Matrixport’un araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, 2015, 2019 ve 2020’de gözlemlenen önceki modellere dayanarak, Bitcoin fiyatlarının on iki ayda %123 ve on sekiz ayda %310 artabileceğini açıkladı. Bu da Bitcoin’in bir yıl içinde 65.539 $ ve on sekiz ay içinde 125.731 $ fiyatlara ulaşmasıyla sonuçlanacaktır.

Ancak Thielen, 2012’de gözlemlenen sinyali ve 2013’teki %5,285’lik astronomik fiyat artışını göz ardı ederek bunu “destansı, orantısız” bir boğa piyasası olarak değerlendirdi.

Bu arada, yapay zeka girişimleri için bir kripto kitle fonlaması platformu olan InQubeta, QUBE tokenleri için hızla yükselen bir ön satış yaşıyor olabilir. InQubeta, QUBE tokenlerini kullanarak kısmi yatırım fırsatları sunarak yapay zeka girişimlerinin fon toplama ve topluluklarıyla etkileşim kurma şeklini dönüştürmeyi amaçlıyor.

InQubeta (QUBE) 2023 Yorumları

InQubeta platformu, şeffaf ve güvenli bir yatırım süreci sağlamak için blockchain teknolojisinden ve akıllı sözleşmelerden yararlandıklarını ifade ediyor. Ayrıca, yapay zeka girişimlerinin fon toplayabileceği ve yatırımcıları çekmek için ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler sunabileceği bir NFT pazarına sahip. Bu ekosistem, ilgili her iki tarafa da fayda sağlıyor olabilir.

QUBE tokenleri, yapay zeka teknolojisi girişimlerinin büyümesi ve başarısı konusunda tutkulu destekçiler için bir yatırım fırsatı sunmayı amaçlıyor. Token, deflasyonist bir model izler ve tüm alım satım işlemlerinden alınan %2’lik bir vergi yakım cüzdanına gider ve zamanla tokenin değerini artırır. Buna ek olarak, %5’lik bir satış vergisi özel bir ödül havuzuna katkıda bulunarak yatırımcıların token stake etme yoluyla ödüller kazanmasını sağlar.

Açıklamalara göre InQubeta, yapay zeka teknolojisi ve kripto para biriminin kesiştiği noktada büyüme ve buluş potansiyelinin farkında. Geleneksel yatırım yöntemlerinin genellikle verimsiz ve erişilemez olması, InQubeta’nın QUBE tokenini ve NFT pazarını yaratmasına yol açtı. InQubeta, blok zinciri ve akıllı sözleşmelerin gücünü birleştirerek, yapay zeka teknolojisi girişimlerini güçlendiren daha demokratik ve verimli bir yatırım ekosistemi oluşturmayı amaçlamakta.

Yapay zeka girişimlerine yatırım yapmak, büyümelerini desteklemek ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesine katkıda bulunmak için bir potansiyele sahip olabilir. InQubeta, yatırımcıların bu harekete katılmaları ve yapay zeka teknolojisinin geleceğini desteklemeleri için verimli ve güvenli bir yol sağlamayı hedefliyor.

Açıklamalara göre QUBE token, InQubeta platformunda hayati bir rol oynar ve token sahiplerinin karar alma süreçlerine aktif olarak katılmalarına olanak tanıyan bir yönetişim tokeni olarak hareket eder. Bu demokratik yaklaşım, topluluk katılımını teşvik eder ve platformun gelişimi ve yönü için farklı perspektiflerin dikkate alınmasını sağlar.

QUBE tokenı Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş olup, sağlam teknolojisinden yararlanmakta ve Ethereum ekosisteminden faydalanmakta. InQubeta’nın NFT pazarı şu şekilde çalışmakta: Yapay zeka girişimleri, ödül ve öz sermaye tabanlı NFT’ler oluşturarak bunları pazarda listeler. Yatırımcılar iddialara göre daha sonra bu NFT’leri satın almak için QUBE tokenlerini kullanarak kolaylaştırılmış ve güvenli bir yatırım sürecini kolaylaştırabilir. Sonuç olarak, girişimler finansman ve topluluk desteği alırken, yatırımcılar girişimlerin başarısına bağlı ödüllere ve öz sermayeye erişim elde eder.

Sonuç

Genel olarak, Matrixport’un yükselişe geçen Bitcoin tahmini ve InQubeta’nın QUBE tokenlarının yükselen ön satışı, hem Bitcoin’in potansiyel rallisine hem de InQubeta’nın yaratıcı platformu aracılığıyla yapay zeka startup yatırımlarının umut verici geleceğine duyulan güvenin arttığını gösteriyor olabilir.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.