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Ünlü Tahminci: Ethereum’da Diğer Her Şeyi Unutun, Buna Bakın

Dev kripto para borsası BitMEX'in eski CEO'su Arthur Hayes, yatırımcıların Ethereum'un (ETH) ihraç grafiğini yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.
10:30
16 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) uzun zamandır merakla beklenen The Merge güncellemesinin ardından ihracının yüzde – 0,5 ile yüzde – 4,5 arasında değişen oranlarda düşerek deflasyonist bir varlığa dönüşmesi bekleniyor. Net günlük ETH ihracının düşecek olması ve hatta negatif seviyelere gerilemesi ile kripto paranın kıtlığının artması ve böylece potansiyel olarak fiyatının yükseleceği üzerinde duruluyor.

Ether İhraç Grafiği

Ethereum, bundan bir yıl önce Londra güncellemesinin gerçekleşmesinin ardından ilk deflasyon gününü yaşamıştı. Dünyanın sayılı yatırım şirketlerinden biri olan Fidelity Investments’ın küresel makro direktörü Jurrien Timmer, Ethereum’un (Bitcoin’den farklı olarak) yüksek ağ-fiyat oranı ile ödüllendirilmediğini belirtmişti. Ancak bu durum, The Merge’nin ardından Ethereum’un kıt bir varlık olmasıyla değişebilir.

Dev kripto para borsası BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, “The Merge sonrası önemli olan tek grafik” diyerek yatırımcıların Ether‘in (ETH) ihraç grafiğini yakından takip etmeleri gerektiğini öne sürdü. Ona göre Ethereum için fiyat grafiği ve diğer grafiklerden ziyade takip edilmesi gereken en önemli grafik bu. Hayes’in önemine dikkat çektiği ihraç grafiği, günlük piyasaya sürülen yeni ETH’lerin miktarını yani Ethereum ağının enflasyonunu gösteriyor. Öte yandan bazı Twitter kullanıcılarının fiyat için gerçekten önemli olan tek grafiğin ETH ihraç grafiği olduğunu savunan Hayes’in analizine karşı çıktıkları görüldü.

Ethereum’da Son Durum

The Merge güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin ardından Ethereum fiyatı, son 24 saat içerisinde yaklaşık yüzde 7,49 düştü. ETH, yazım sırasında bin 500 doların altında, bin 474 dolardan alınıp satılıyor. Çok beklenen The Merge güncellemesinin “söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımından dolayı şu an için yatırımcılardan ilgi görmediği görülüyor. Ayrıca, ABD hisse senetleri Bitcoin ve diğer kripto paraları aşağı iten düşüşler yapmaya devam ediyor. Bu durum kripto para piyasaları üzerinde satış baskısının artmasına neden oluyor.

Uzun vadede The Merge‘nin Ethereum fiyatını yükselteceği üzerinde durulsa da kısa vadede ne olacağı tam bir muamma. Hayes, güncellemenin gerçekleşmesi öncesi iddialı bir analizde bulunmuş ve Ethereum fiyatının 3 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öne sürmüştü.

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