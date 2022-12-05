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Ünlü Fenomenden Heyecanlandıran LUNC Tahmini Geldi: Bu Seviyeler Kaçınılmaz!

Önde gelen LUNC fenomenlerinden Classy Crypto, Terra Classic fiyatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.
14:15
5 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Önde gelen LUNC fenomenlerinden Classy Crypto, Terra Classic fiyatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

LUNC’ta Bu Seviye Geliyor!

Bugüne kadar LUNC’a yönelik yaptığı heyecan verici duyurular ila yatırımcının yakından takip ettiği Classy Crypto, LUNC fiyatının 0,001 dolara yükseleceğini tahmin etti. Classy Crypto, LUNC’nin bu fiyat seviyesine çıkmasının ne kadar süreceğini ise belirtmedi. Influencer ayrıca takipçilerine, tahminin kişisel görüşü olduğu için tweet’in finansal tavsiye olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Terra Classic topluluğunun nihai hedefi ise 1 dolar. Topluluk, bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Ancak Classy, LUNC’un 1 dolar 0,001 doları hedefleyeceğinin daha muhtemel olduğunu söylüyor. Bununla birlikte uzmanlara göre, LUNC’un  1 dolara giden yolculuğunda katkıda bulunabilecek 2 önemli faktör bulunuyor. Topluluk, LUNC’u yeniden diriltme çabalarında büyük yok kat etti.

Eskiden LUNA olarak anılan LUNC, Terra ekosistemi çöktükten sonra ortaya çıktı. LUNA, Terra ekosisteminin düşüşünden önce 5 Nisan 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 120 dolara yükseldi. Terra ağının yeniden doğuşundan sonra Do Kwon ekibi, Terra Classic’i terk ederek yeni piyasaya sürülen Terra token’ları LUNA ve UST’ye odaklandığını açıkça belirtti. Terra ekibinin projeyi terk ettiği netleştikten sonra, Terra Classic topluluk üyeleri çeşitli girişimlerle LUNC ve USTC’nin değerlerini yeniden artırma görevini üstlendi. Topluluğun başlattığı çabaların başında, tüm Terra Classic zincirleme işlemleri için bir vergi/yakım teklifinin uygulanması geliyor. Bu mekanizma, LUNC arzını azaltmayı ve dolayısıyla fiyatı artırmayı hedefliyor.

Mümkün mü?

1 Aralık itibarıyla, 35 milyardan fazla token yakıldı. Yakma işlemlerinin çoğunu Binance yaptı. Bu ayın başlarında Binance, 1 milyon dolar değerinde 6,3 milyar LUNC yakarak toplam LUNC yakımını 20,1 milyara çıkardı. LUNC’ta toplam arzı azaltma çabalarının bir parçası olarak, topluluk ayrıca 884,75 milyar LUNC stake etti. LUNC’ta yakımları artırmak için başka projelerin kullanıldığını belirtmekte fayda var. Topluluk  geçen ay 26 milyar LUNC  yakabilen Casino’nun lansmanını bildirdi. Casino, lansmanından kısa bir süre sonra ilk 1 milyon LUNC yaktı.

Yakılan devasa LUNC sayısına rağmen, Coingecko verilerine göre LUNC’un dolaşımdaki arzı hala 5,97 trilyon. Yakın zamanda yayınlanan bir raporda, bağımsız bir geliştirme grubu olan Terra Rebels’in bir üyesi olan Tobias Andersen (Zaradar), LUNC arzını azaltmanın en hızlı yolunun daha düşük yakma ücretleri uygulamak, takasları yeniden etkinleştirmek ve ekonomik faaliyetleri teşvik etmek olduğunu belirtti. Topluluk LUNC arzını azaltabilirse, daha fazla insanın LUNC’u benimsemesi bekleniyor. Classy Crypto tarafından tahmin edildiği gibi, varlığın LUNC‘un 0,001 dolara yükselmesi çok uzun sürmeyecek.  LUNC, son 24 saatte %0,6 artışla an itibariyle 0,00017733 dolardan işlem görüyor. LUNC ayrıca, geçen hafta %8,7 ve son iki haftada %11,2 arttı.

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