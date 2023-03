Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.700 doların üzerinde bulunuyor ancak 28.000 bölgesi hafta sonu kaybedildi. Düşen hacimlerle birlikte yatırımcıların risk iştahı da zayıfladı. Ancak yine de geleceğe dair daha iyimser bakanlar da var. Tüm olumsuzluklara rağmen popüler kripto analisti yakında beklenen boğa döneminin başlayabileceğini düşünüyor.

Bitcoin Düşüşünü Bilen Analist

2021 yılındaki hızlı düşüşü doğru tahmin eden popüler kripto analisti Dave the Wave, önemli uzun vadeli göstergeler yeşile dönerken Bitcoin fiyatının yeni bir yükseliş dönemine girdiğini iddia ediyor. Fed’in artık faiz tavanına yaklaşması, halving’e 1 yıl kalması, küresel finans krizi, kripto iflaslarının bitmesi ve daha birçok sebep ayı piyasalarının artık sona ermiş olabileceğini söylüyor. En azından daha derin bir dibin yaşanmaması hususunda yatırımcılara güven veriyor.

Dave the Wave de Bitcoin’in haftalık hareketli ortalama yakınsama sapmasını (MACD) yükseliş bekleyen yatırımcıların takip etmesi gerektiğini söylüyor. MACD, belirli bir hareketli ortalamalar kümesinin yakınlaşmasını veya uzaklaşmasını kaydederek trendin tersine dönmesini belirlemeyi amaçlıyor. Dave the Wave, BTC tarihinde, şu an da dahil olmak üzere, MACD’nin çok haftalık veya çok aylık önemli rallilerden hemen önce yükselişe geçtiği altı döneme işaret ediyor.

Kripto Para Boğa Sezonu

Popüler analist, daha uzun vadede Bitcoin‘in fiyat performansına bakmanın bir başka yolunun da onu ABD doları yerine altın olarak fiyatlandırmak olduğunu söylüyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca BTC’nin altınla aynı piyasa değerine ulaşabileceğini ve bunun da yaklaşık 22 katlık bir fiyat artışı anlamına geldiğini ileri sürüyor. Mevcut piyasa değerinden 22 katlık bir artık Bitcoin piyasa değerinin 12 trilyon dolar seviyesini aşması anlamına gelir.

Bu senaryoda kripto paraların kümülatif değeri de 25 trilyon dolara ulaşmalıdır. Bu rakamlar kripto paraların henüz 100 milyon kullanıcı on milyonlarca aktif yatırımcıya ulaştığı bir dönemde mantıklı görünmeyebilir. Ancak küresel ölçekte benimsemenin hızlandığı 1 milyar yatırımcı eşiğinin geçildiği gelecekte bu rakamlar abartı olmayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.