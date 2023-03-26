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  •   Altcoin’ler Adına Felaket Senaryosu: Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Kritik Uyarı!

Altcoin’ler Adına Felaket Senaryosu: Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Kritik Uyarı!

Piyasadaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, altcoin'ler adına kritik senaryoya işaret ederek yatırımcıları uyardı.
19:16
26 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, genişlemekte olan yasal düzenlemelerin altcoin’lerde büyük ölçekli değer kayıplarını tetikleyebileceğini dile getirerek kripto para piyasası adına olası senaryolara değindi.

Analist, Altcoin Yatırımcılarını Uyardı

Son yıllarda meydana gelen gelişmeler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki mali düzenleyici kurum, yasal düzenlemelere hız kazandırdı. Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen TerraUSD çöküşü, bu yasal düzenlemelerin büyük ölçekte genişlemesine neden oldu. Çok sayıda kripto şirketi, mali düzenleyici kurumlar tarafından çeşitli soruşturmalar ile karşı karşıya kaldı. Kripto para analisti Benjamin Cowen, genişleyen bu düzenleyici çerçeve işaret ederek altcoin’ler adına olası kritik senaryolara değindi.

Altcoin’ler İçin Kritik Senaryo

Analist, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve altcoin’ler adına olası senaryolara işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. ABD’de tırmanan bankacılık krizi ve meydana gelen güncel gelişmeler ile birlikte Bitcoin’in haftalar içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldiğini dile getiren analist, mevcut gelişmelerin Bitcoin‘in piyasa hakimiyetinde (BTC.D) önemli bir artışa yol açabileceğini dile getirdi. Analist, son dönemlerde çok sayıda kripto şirketine açılan soruşturmalara ve kripto şirketlerinin ihraç ettiği altcoin’lerdeki büyük ölçekli düşüşlere işaret ederek bu soruşturmaların daha çok sayıda kripto şirketine etki edecek şekilde genişlemesi durumunda BTC dominansının artmaya devam edeceğini ve altcoin’lerde büyük ölçekli değer kayıplarının kaydedilebileceğini öne sürerek altcoin yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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