UEFA, daha fazla erkek ve kız çocuğunun futbol oynamasını sağlamak için metaverse'e dahil oluyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), daha fazla erkek ve kız çocuğunun futbol oynamasını sağlamak için devam eden teklifinin bir parçası olarak, onlarla en çok zaman geçirdikleri yerde buluşuyor: Roblox metaverse içinde.

UEFA’dan Metaverse Hamlesi

Kadınlar Euro 2022’ye 100 günden az bir süre kala, spor kuruluşu UEFA, dünya çapında çocukların oyun oynamak, oyun yapmak ve avatar oluşturmak için kullandığı devasa Lego tarzı merkez olan Roblox‘ta kendi oyununa yatırım yaptı.

“UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasına Giden Yol” metaverse stüdyosu Dubit tarafından oluşturulurken bu oyun Avrupa’daki oyuncuların bir karakter oluşturmasına ve üç sanal maskotla (Kai, Robyn ve Ashley) antrenman yapmasına olanak tanıyacak.

Çocuklar, gol atarak ve yol boyunca altın turnuva biletleri toplayarak engelli parkurları olabildiğince çabuk tamamlamak için zamana karşı oynayacaklar.

Roblox’un %50’si 12 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere günlük 50 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. UEFA, bu kitleden yararlanarak sekiz ile 11 yaş arasındaki çocuklara daha aktif olmaları, futbol oynamaları ve futbolla meşgul olmaları için ilham vermek istiyor.

Bu, UEFA Kadın Futbolu Stratejisi Eylem Zamanı’nın daha geniş bir taahhüdünün bir parçasını oluştururken, UEFA bu hamlesiyle birlikte 2024 yılına kadar kızların ve kadınların spora katılımını ikiye katlamayı hedefliyor.

UEFA’nın hamlesi, giderek artan sayıda markanın çocukların sanal radarlarına girmeye çalışmasıyla geldi. Öyle ki geçtiğimiz ay Nike, küçüklere Roblox‘ta Air Max merkezli bir dijital dünya kurmaları için meydan okudu. Bununla birlikte, Lego bir Roblox rakibi veya “çocuk dostu” bir metaverse dediği şey oluşturmak için oyun devi Epic Games ile bir ortaklık duyurdu.

Turnuvayı Yeni Platformlara Taşımak

UEFA’nın bu oyunu, YouTube’da maskotların yanı sıra mevcut UEFA Yılın Kadın Oyuncusu ve Barcelona FC ve İspanya milli takım oyuncusu Alexia Putellas da dahil olmak üzere 12 Avrupalı ​​​​futbolcu tarafından yönetilen bir eğitici video dizisi ile desteklenecek.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein’a göre, 2020’den beri ertelenen UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, oyun için “rekor kıran bir turnuva” olacak dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti;