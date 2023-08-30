Bitcoin fiyatındaki toparlanmanın ardından altcoinler yeniden yükselişe geçmeye başladı. Önümüzdeki günler kritik. Özellikle Cuma günü gelecek makro veriler ve ETF kararı hafta sonu piyasaların daha da hareketlenmesini sağlayabilir. ADP verisi bugün olumlu olduğu için Tarım Dışı İstihdam konusunda iyimserlik arttı. Ancak tüm bunlara rağmen LTC fiyatı beklenen ölçüde yükselişten uzak kalabilir.

Litecoin (LTC) Yorum

Geçtiğimiz hafta Litecoin (LTC) 2023 dip seviyesi olan 56 dolara kadar düştü. Halving döneminde yaşanan düşüş şaşırtıcı değildi. LTC fiyatı daha önceki iki halving gerçekleşirken ve tamamlandıktan sonra da negatif performans gösterdi. Bu durum kriptoda alışık olduğumuz “haberde al, olayda sat” mottosundan kaynaklanıyor. Elbette orta ve uzun vadede yeni ihraç edilecek arz miktarı yarıya indiği için talep aynı veya artışta kaldığı sürece fiyatın yükselmesi beklenir.

BTC rallisiyle birlikte yönünü yeniden yukarı çeviren popüler altcoin 70 dolara kadar tırmandı. Devam eden fiyat rallisi dünkü mahkeme kararıyla tetiklendi. Ancak Bitcoin Cash (BCH) ve Toncoin (TON) gibi diğer büyük hacimli coinler çift haneli kazançlarına koşarken, Litecoin yalnızca %4’lük bir sıçrama gerçekleştirdi.

LTC Coin Fiyat Tahmini

Aşağıdaki Santiment grafiği, günlük LTC İşlem Hacimlerinin geçtiğimiz ay boyunca nasıl kademeli olarak arttığını canlı bir şekilde göstermektedir. 25 Temmuz’dan bu yana 10,34 milyon LTC’den 29 Ağustos’ta işlem gören 14,6 milyon LTC‘ye %41 oranında artmıştır.

Tipik olarak bu durum LTC için daha fazla talep anlamına geldiği için fiyat yükselişini destekler. Buna rağmen Grayscale’in dönüm noktası niteliğindeki zaferinin yarattığı dalgalanma Litecoin ayılarını çok az etkiledi. Halen satıcılar borsalardaki emir defterlerinde baskın konumlarını koruyor.

Yatırımcı maliyet verileri 78 dolar seviyesinde 8,84 milyon LTC olduğunu gösteriyor. Eğer talep artışını katlayan ciddi bir olay yaşanmazsa mevcut görünümde fiyatın 80 doları aşması kar satışları nedeniyle zor olabilir.

Direncin aşılması mevcut veriler ışığında pek olası görünmüyor. Ancak boğalar bunu başarırsa 90 dolara kadar bir hareketin başladığını görebiliriz. Öte yandan düşüş senaryosunda 65 ve 60 dolar destekleri ön plana çıkıyor.