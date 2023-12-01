Trust Wallet ve Alchemy Pay Sorunsuz Kripto Ramp Çözümleri İçin Ortaklık Kurdu 

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Önde gelen fiat-kripto ödeme çözümü sağlayıcısı Alchemy Pay, 70 milyondan fazla kullanıcısı olan saklama ve multichain cüzdanı Trust Wallet ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu sayede kullanıcılar doğrudan Trust Wallet içinde birden fazla fiat ödemesiyle kolayca kripto alıp satabilecek.

Açıklamalara göre entegrasyon, bireysel kullanıcılar için giriş engelini azaltarak web3’ün benimsenmesini hızlandıran daha fazla on-ramp ve off-ramp çözümüne sahip olmalarını sağlıyor. Trust Wallet kullanıcıları artık çeşitli uluslararası ve yerel ödeme yöntemlerini kullanarak kripto ve fiat arasında kolayca dönüşüm yapabiliyor ve 100’den fazla blok zincirinde 30’dan fazla fiat para birimi ve 10 milyon kripto para birimi destekleniyor.

Alchemy Pay Ekosistem Lideri Robert McCracken konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Alchemy Pay, küresel bir kullanıcı topluluğuna kapsamlı on-ramp ve off-ramp desteği sağlamak için önde gelen kripto cüzdanlarından biri olan Trust Wallet ile ortaklığımızdan büyük gurur duyuyor. Değişmez taahhüdümüz, fiat ramp’ında ve kripto ramp’ında sorunsuz, uyumlu ve güvenli bir kullanıcı katılım sürecini kolaylaştırmaktır.” sözlerini kullanıyor.

Trust Wallet Ürün Lideri Nate Zou ise “Alchemy Pay ile çalışarak kullanıcılarımıza daha fazla fiat çözümü sunmaktan ve kriptoyu her zamankinden daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyuyoruz. Bu, küresel kullanıcı tabanımız için yeni satın alma seçeneklerinin önünü açıyor ve varlıklarının tam sahipliğini korurken daha düşük ücretler ve daha uygun ödeme yöntemleri sunuyor.” ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamalara göre Alchemy Pay, kripto para ve Web3 hizmetlerinin fiat ödeme seçeneklerine erişmesini sağlayan ve böylece daha geniş bir kitle için erişilebilirliklerini artıran çözümler sağlama konusunda uzmanlaşmış durumda. Küresel alıcılar ve havale işletmelerinden oluşan kapsamlı ağından yararlanan Alchemy Pay, şu anda 173 ülkeye yayılan 300’den fazla fiat ödeme kanalının etkileyici bir kapsamını desteklemekte.

Alchemy Pay’in öncelikli odak noktası ve avantajlı olduğu alanlar Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarları olarak lanse ediliyor. Özellikle, Filipinler’de GCash (60 milyon kullanıcı) ve Maya (50 milyon kullanıcı), Endonezya’da OVO (92 milyon kullanıcı) ve Dana (115 milyon kullanıcı), Malezya’da Touch ‘n Go (17,8 milyon kullanıcı), Brezilya’da Pix (116 milyon kullanıcı) ve diğerleri gibi yaygın olarak kullanılan yerel e-cüzdanlarla başarılı bir şekilde entegre oldukları ifade ediliyor.

Hizmet portföyünü genişletme, işlem başarı oranlarını artırma ve operasyonel verimliliği optimize etme arayışında olan Alchemy Pay, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Endonezya ve Litvanya dahil olmak üzere çeşitli ülke ve bölgelerde aktif olarak lisans peşinde koştuklarını ifade ediyor. Açıklamalara göre geçtiğimiz üç ay içinde Alchemy Pay, yeteneğini kanıtlamak için hem Arkansas hem de Iowa’da Para Transmitter Lisanslarını güvence altına aldı. Ayrıca, Hong Kong, Birleşik Krallık ve ABD’de mevzuata uygunluk sağlamak için ileriye dönük planları olduğu ifade ediliyor. Şu anda, Alchemy Pay aynı zamanda Visa ve Mastercard için resmi ödeme hizmeti sağlayıcısı ve hem onramping hem de offramping işlemleri için güvenli ve uyumlu süreçler sağladıklarını ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.