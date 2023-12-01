Matrixport, Bitcoin İçin Flaş Tahminini Yinelendi! Kaçarı Yok, O İki Seviye Geliyor!

Bitmain’in kurucularından olan Jihan Wu’nun şirketi olan kripto yatırım yönetim şirketi Matrixport‘un araştırma kolu Matrixport Research flaş Bitcoin (BTC) tahminini yineledi. Matrixport Research, en büyük kripto paranın Nisan 2024’e kadar 63 bin dolara, 2024 sonuna kadar ise 125 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

Matrixport Bitcoin Tahmininin Arkasında Durmaya Devam Ediyor

Matrixport Research, mevcut boğa piyasasının devam edeceğine yönelik beklentiler ışığında dikkat çeken Bitcoin tahminlerini yinelediğini bildirdi. Şirket, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 63 bin 140 dolara ve 2024 sonuna kadar 125 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

Bilindiği gibi kripto yatırım yönetim şirketi iddialı bir çıkış yapmış ve 22 Haziran 2023 tarihinde beşinci Bitcoin boğa piyasasının resmen başladığını açıklamıştı. O dönemde BTC’nin fiyatı 30 bin dolar civarında bulunuyordu.

Güncel fiyatlarla fiyatın Matrixport Research‘ün Nisan 2024’e kadar gelmesini beklediği ilk hedef seviye olan 63 bin dolara yükselmesi fiyatta yüzde 65 civarında bir artış olacağı anlamına geliyor. İkinci hedef seviye olan 125 bin dolara yükseliş ise yüzde 230 civarında bir artışa karşılık geliyor oluşuyla özellikle dikkat çekiyor.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Güncel verilerle BTC‘nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1,5’in üzerinde artışla 38 bin doların üzerinde, 38 bin 251 dolardan işlem görüyor. Veriler 747.9 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto paranın fiyatının son 7 günde yüzde 1,98, son 30 günde ise yüzde 11,01 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Dahası kripto kralının işlem hacminin son 24 saatte yüzde 4,95 düşerek fiyattaki artışa eşlik etmediği görülüyor. Bitcoin’in işlem hacmi bu yazının hazırlandığı sırada 19.71 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum fiyattaki son artışın bir boğa tuzağı olabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Bir boğa tuzağında fiyat ikna edici bir yükselişten sonra geri dönüş yapar ve önceki destek seviyesini kırar. Bu tuzak, buy sinyaline tepki veren trader veya yatırımcıları yakalar ve sonuç olarak long (uzun) pozisyonlarda önemli kayıplara yol açar.