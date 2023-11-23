Teknik Analiz

Toparlanma Süreci Başladı! BNB, XRP, Solana ve ADA Grafik Analiz

Özet

  • Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya gitmesi sonrası kripto paralar toparlanıyor.
  • XRP, Solana ve ADA coin hafif artışlar gerçekleştirdi.
  • BNB için süreç biraz daha zorlu geçebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmanın kripto para piyasalarındaki yansıması fiyatların dalgalı bir sürece girmesi şeklinde oldu. Aşağıya doğru hızlı bir hareket, sonrasında bir toparlanma sürecine işaret etti. Gelinen noktada kripto paralar kendilerini yeni konuma göre ayarladılar. Dört kripto para biriminin fiyat hareketlerinin neler olabileceğine bakıyoruz.

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BNB Tahminleri

21 Kasım tarihi BNB için son derece hareketli geçti. Fiyat 272 dolar seviyesinden 224 dolar seviyesine kadar indi. Fiyat şu an 236 dolar seviyesinde yer alıyor. Burada olumlu olarak değerlendirilebilecek bir durum BNB fiyatının 223 doların altına inmemesi. Dün itibariyle BNB bir toparlanma sürecinde.

bnb coin cointurk

Boğalar BNB fiyatını 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 240 doların üzerine çıkarabilirse 265 dolar seviyesine doğru yolculuk söz konusu olacak. Tersi bir durumda ise fiyatın 223 doların altına inmesi ve 203 dolar seviyesine kadar da düşüşün olması beklenebilir.

XRP Tahminleri

XRP yaz aylarında çıktığı 0,98 dolar seviyesini yakalayamadı. XRP 20 Kasım’da 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 0,61 dolardan güneye doğru bir hareket gerçekleştirdi. Fiyat 0,57 dolar seviyesine kadar geriledi.

0,56 dolar seviyesi boğaların savunmaya geçtikleri bir seviye. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 0,46 dolar seviyesine doğru bir yolculuk söz konusu olabilir. Boğalar eğer 0,56 doların üzerine doğru fiyatı taşıyabilirse bu durumda 0,74 dolar seviyelerine doğru bir yükselişin gerçekleşme ihtimali var. XRP yazıyı yzarken 0,60 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Solana Tahminleri

Ekim ve Kasım ayının yıldızı diyebileceğimiz Solana 22 Kasım’da 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 51 dolara geri döndü. Bu seviyeyi boğalar güçlü bir şekilde savundular. 59 dolar seviyesi kritik bir direnç. Bu seviyenin aşılması 68 dolara doğru yolculuğu başlatabilir.

solana cointurk

Tersi bir durumda SOL fiyatı 59 dolar seviyesini aşamaz ise bu durumda fiyatın 48 dolarlık destek seviyesinin altına inmesi söz konusu olabilir. Böyle bir aşamada fiyat 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 37 dolara düşebilir. Solana yazıyı yazarken 57,83 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cardano Coin Tahminleri

Cardano için 21 Kasım tarihinde 0,38 doların biraz üzerinde düzeltme hareketi oldu. Fiyat sonrasında bir miktar geri çekildi. ADA güçlü bir destek noktası olarak işlev gören 20 günlük üssel hareketli ortalama seviyeye geldi. Bu seviye 0,35 dolar. Buradan meydana gelen toparlanmada fiyatın önce 0,39 dolar sonrasında ise 0,46 dolara gelme ihtimali var.

cardano ada cointurk

Bu noktada ayıların devreye girmesi fiyatı 0,34 dolar seviyesine çekebilir. Bu desteğin altına doğru bir kayma gerçekleşirse bu durumda ADA’nın 50 günlük basit hareketli ortalama seviyesi olan 0,30 dolar düşmesi söz konusu olabilir. ADA coin yazıyı yazarken 0,38 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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