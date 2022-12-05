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The Sandbox (SAND) Duyurdu! Şimdiye Kadarki En Büyüğü!

Sandbox yatırımcıları heyecanlı, detaylar belli oldu. Ortaklar, kilit açılışı ve merak ettiğiniz her şey.
17:08
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük metaverse platformlarından biri olan The Sandbox önemli bir gelişmeyle yeniden gündemde. Son fiyat yükselişinin temelinde de bu olduğu düşünülüyor. SAND fiyatı bugün 0,63 dolara kadar tırmandı ve yazı hazırlandığı sırada %7 yükselişle 0,652 dolardan alıcı buluyor. Birkaç gün önceki 0,58 dolarlık yatay seyri düşünürsek ciddi bir toparlanma var.

Sandbox Metaverse Arazi Satışı

K-verse LAND satışı kısa süre önce The Sandbox tarafından duyuruldu. Bu bugüne kadarki en büyük LAND satışı olacak. Bu LAND satışı sayesinde müzik, oyun, sanat, moda, spor ve eğlence gibi çeşitli alanlarda önde gelen Kore merkezli şirketler ve markalarla tanışabilir hatta onlara komşu olabilirsiniz. Peki programın takvimi ne? Satış ne zaman başlayacak? Arazi (LAND) çekilişi var mı?

  • LAND Satışı Çekiliş Kaydı: 8 Aralık 18:00 (Tüm saatler TR saatiyle)
  • LAND Satışı Çekiliş Sonuçları Duyurusu: 13 Aralık 14:00
  • LAND Satışı (Whitelist kullanıcıları): 13 Aralık 15:00 ile 14 Aralık 15:00 arasında
  • LAND Satışı İkinci Şans Müzayedeleri* (Herkes): 14 Aralık 18:00 ile 15 Aralık 18:00 arasında
  • LAND Satışı İkinci Şans Müzayedeleri arzı, whitelist kullanıcılarının talebine bağlı olacak.

Metaverse arazileri ise 2 başlıkta sunulacak;

Regular LANDs

  • 011 SAND fiyat
  • K-verse alanında 17 ortakla 623 LAND
  • 15 1×1 LAND OpenSea’de ayrı olarak açık artırmaya çıkarılacaktır.

Premium LANDs (Premium Metaverse Araziler)

  • 683 SAND fiyat
  • 71 Premium LAND büyük ortaklara komşudur.
  • Premium LAND alanlar özel bir Premium NFT Paketi alacaklar.

Sandbox ve 5 Ortağı

Peki yatırımcılar metaverse arazilerini alarak hangi şirketlere komşu olacak? Bu şirketler genel olarak ne yapıyor? Sanbox tarihinin en büyük satışın dikkat çeken 5 ortağı şunlar;

  • SM BRAND MARKETING: Web 3.0 platformu oluşturuyor.
  • ANICUBE: Animoca Brands ve CUBE Entertainment’ın ortak girişimi olan Anicube Entertainment
  • SAJAH Records: Güney Kore’de reggae/hip-hop müziğinin temsilcisi Skull tarafından kurulmuş, müzik plak şirketidir.
  • GRAVITY: Gravity Co., Ltd. 2000 yılının Nisan ayında, Kore oyun endüstrisinin emekleme döneminde kurulmuş, dünya çapında tanınan bir çevrimiçi oyun şirketidir.
  • LOTTE WORLD: Kapsamlı bir eğlence şirketi olan LOTTE WORLD, 1989 yılında dünyanın en büyük kapalı tema parkını, su parkını, akvaryumunu ve Güney Kore’nin en yüksek gözlemevini birbiri ardına açtı. Sanal tema park hedefliyor.

İşte tam liste;

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde SAND kilit açılışı var ve bununla ilgili detayları paylaşmıştık. Kısa vadeli yatırımcılar arazi satışı haberiyle (veya başka sebeple) mini bir hype başlatıp önümüzdeki haftalarda kendileri için çıkış likiditesi oluşturabilir.

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