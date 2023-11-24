Tether ve Bitfinex Geri Adım Attı, Kripto İçin Güzel Gelişme

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin USDT’nin arkasındaki Tether ve Bitfinex yaklaşık 1 saat önce geri adım attığını açıkladı. Kripto yatırımcılarının yıllardır moralini bozan büyük FUD’ların önemli bölümü USDT ilişkiliydi. Ancak şirket şeffaflık ve rezerv güvenliği noktasında önemli adımlar atarak piyasaları rahatlatmaya çalışıyor.

Tether Haberleri

Tether ve Bitfinex, New York’ta bir dizi haber platformu tarafından yapılan bilgi edinme özgürlüğü (FOIL) talebine artık karşı çıkmayacağını duyurdu. USDT stablecoin ihraççısı ve kripto para borsasından yapılan açıklamada, bu yılın başlarında Coindesk’ten gelen FOIL talebinin ardından bilgi paylaşımı konusuna özen gösterecekleri yazıyor.

Tether ve Bitfinex, aralarında Zeke Faux, Shane Shifflett ve Ada Hui’nin de bulunduğu gazetecilerden gelen bilgi edinme taleplerini onların “yanlış davranışlarına” rağmen cevaplayacağını söyledi. Şirket, Faux’un Tether ve Bitfinex hakkında geçmişte yaptığı haberlerin “profesyonel gazeteciliğin sınırlarını aştığını” ve iyi niyetli olmadığını savunuyor.

Tether Bilgi Edinme Talebi

Wall Street Journal ve Bloomberg de dahil olmak üzere medya kuruluşlarının “tek taraflı ve yanlış” raporlar hazırladığını savunan Tether tamamen haksız olmayabilir. Çünkü iddia olarak ortaya atılan birçok haberin piyasaları sarstığını ancak abartılı veya eski olaylar olduğunu gördük.

Tether ile direkt bağlantısı olmasa da WSJ tarafından yayınlanan “Hamas’a kripto ile on milyonlarca dolar gitti” haberinin hiçbir elle tutulur delile dayanmadığını biliyoruz. Elliptic dahil önde gelen blockchain istihbarat şirketleri bu iddiaların dayanaksız olduğunu iddia etti. Peki dayanaksız iddialarla üst düzey siyasilerin bile kullanacağı sahte argümanlar üretmek gazetecinin görev midir?

Tether ve Bitfinex ayrıca, herhangi bir bilginin kamuya açıklanmasından önce “sorumlu belge incelemesi” çağrısında bulundu ve şeffaf olma çabalarının “tüm belgelerin sınırsız bir şekilde kamuya açıklanması anlamına gelmediğini” belirtti.

Özetle artık Tether hakkında bir iddia gördüğümüzde şirkete ulaşan üst düzey gazeteciler çok daha fazla cevap alacak. Bu durum gelecekteki olası FUD’ların önünü kesebileceği için yatırımcılar için pozitiftir