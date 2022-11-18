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Terra Classic (LUNC) topluluğu imkansızı başarmak için çarpıcı adımlar atarken, güncel veriler başarının Kaf Dağı’nın ardında olmadığını gösteriyor.

Yakımlar, Arttı! Arz, Kritik Seviyenin Altına Düştü!

Güncel verilere göre, son birkaç gün içinde yakılan LUNC sayısı hızla arttı. 12 Kasım itibarıyla 27.1 milyar LUNC yakıldı. Sadece altı gün içinde, 1 milyar LUNC yakıldı. Bugün itibariyle yakılan toplam token sayısı 28.01 milyara ulaştı. Güncel rakamlar, tüm LUNC yakım işlemlerini izleyen topluluk odaklı Twitter hesabı LunaBurn13 tarafından paylaşıldı. Yakılan token sayısının yanı sıra, Terra Classic topluluk üyeleri de muazzam miktarda toplamda 880.4 milyar LUNC stake etti. Twitter hesabına göre, stake edilen LUNC sayısı toplam arzının %12,79’unu oluşturuyor. LUNC yeniden diriliş kampanyası, dolaşımdaki token sayısını azaltmada çok başarılı sonuçlar aldı. CoinMarketCap verilerine göre LUNC’nin dolaşımdaki arzı şu anda 6 trilyonun altında indi. LUNC’un dolaşımdaki arzı an itibariyle 5.997 trilyon.

LUNC’ların çoğu, tüm zincir üstü işlemlerde uygulanan %0,2 vergi/yakım mekanizması sayesinde yakıldı. Yeni uygulamadan sonra işlem hacminde de önemli bir artış kaydedildi, Binance, LUNCDAO ve diğer kuruluşlar, devam eden LUNC yakım kampanyasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Binance, en çok LUNC yakan önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Yakılan toplam 28.01 milyar token’nın yaklaşık 13.7 milyarı Binance tarafından yakıldı. Dünyanın en büyük kripto para borsası, platformdaki LUNC ticaret faaliyetlerinden elde edilen ücretlerle LUNC yakımlarını gerçekleştirdi.

3 Yeni Proje Geliyor!

Yakılan LUNC sayısının önümüzdeki haftalarda hızla artması bekleniyor. LUNC işlem hacmi, topluluğun %0,2’lik vergi/yakım uygulamaya hayata geçirmesinin ardından son zamanlarda arttı. Bu haftanın başlarında bildirildiği üzere LUNC, hem Binance hem de KuCoin’de en yüksek işlem hacmine sahip ilk 10 kripto para arasında yer aldı. LUNC‘un Binance’taki işlem hacmindeki artış, borsa tarafından yakılan token sayısının muazzam bir şekilde artacağını gösteriyor. Binance’in 31 Ekim’de beşinci LUNC yakma işlemini tamamlamasının ardından borsa LUNC yakma programını aylık olarak değiştirdiğini açıkladı. Bu karara dayanarak, Binance’in bir sonraki LUNC yakımlarını 2 Aralık’ta yapılması planlanıyor.

Dün, Terra Classic geliştiricisi Rex Harrison, LUNC yanıklarını destekleyen yeni bir Casino’nun yakında ağda açılacağını açıkladı. Bu iddia, bağımsız bir Terra Classic geliştirme grubu olan TerraCVita tarafından doğrulandı ve Casino’nun altı ayda 24 milyar LUNC’a kadar yakabileceğini kaydetti. Ayrıca, DEX de yakında hayata geçecek. Bu uygulama da token yakımlarına ivme kazandıracak.