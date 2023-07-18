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Temmuz ayı kripto para meraklıları için heyecan verici bir ay oldu, çünkü birkaç tokenın dikkat çektiği iddia ediliyor. Bunlar arasında üç token hem yatırımcıların hem de uzmanların dikkatini çekmiş olabilir: InQubeta, Kusama ve Optimism (OP). Bu tokenlerin her biri, iddialara göre, kalabalık kripto ortamında öne çıkmalarını sağlayan benzersiz ve değer önerileri getiriyor.

InQubeta

Ekibin açıklamasına göre InQubeta, AI kitlesel fonlamasına yönelik yaklaşımıyla ilgi topladı. Proje, yapay zeka meraklılarının, araştırmacıların ve geliştiricilerin işbirliği yapabileceği ve yapay zeka ile ilgili girişimleri finanse edebileceği bir ekosistem sağlayarak yapay zeka endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlıyor. InQubeta’nın öne çıkan özelliklerinden birinin, sadece birkaç hafta içinde 1.400.000 doların üzerinde para toplayan topluluk odaklı ön satışı olduğu iddia ediliyor. Bu, projeye olan güçlü desteği ve ilgiyi göstermekte ve onu bir yatırım fırsatı haline getirmekte olabilir.

InQubeta token’ının (QUBE) faydası da bir başka cazip yönü olarak iddia ediliyor. QUBE, InQubeta ekosistemine güç veren yakıt görevi görerek katılımcıların yapay zeka ile ilgili hizmetlere erişmesini, yapay zeka projelerine yatırım yapmasını ve platformun büyümesine katkıda bulunmasını sağlar. Yapay zekaya olan talep artmaya devam ederken, ekibin iddiasına göre InQubeta‘nın bu değer önerisi onu yapay zeka endüstrisinde bir öncü olarak konumlandırıyor ve cazip bir uzun vadeli yatırım seçeneği haline getiriyor olabilir.

Kusama

Polkadot için genellikle “kanarya ağı” olarak anılan Kusama, onu cazip bir yatırım seçeneği haline getiren bir dizi özellik sunuyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, blok zinciri alanında deney ve inovasyonu kolaylaştırma kabiliyetidir. Kusama, geliştiricilere uygulamalarını test etmeleri ve dağıtmaları için bir platform sunarak, Polkadot ağında başlatılmadan önce sağlam ve güvenli olmalarını sağlıyor. Bu özellik, Kusama’yı yıkıcı teknolojilerin potansiyeline inanan ve en yeni projelere maruz kalmak isteyen yatırımcılar için bir seçim olarak konumlandırıyor olabilir.

Ayrıca, Kusama’nın yönetişim modeli de önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Token sahiplerinin, ağ yükseltmeleri ve değişiklikleri hakkında öneride bulunma ve oylama da dahil olmak üzere karar alma süreçlerine katılmalarına olanak tanır. Bu düzeyde bir topluluk katılımı, blok zinciri teknolojisinin temel ilkeleriyle uyumlu, merkezi olmayan ve kapsayıcı bir ekosistemi teşvik eder.

Uzun vadeli potansiyel arayan yatırımcılar, Polkadot ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Kusama’yı cazip bulabilir. Kusama, sonunda Polkadot’ta uygulanacak yeni özellikler ve teknolojiler için bir test alanı görevi görmektedir. Bu birbirine bağlılık, iddialara göre, Kusama’yı kripto alanında güçlü bir rakip olarak konumlandırmakta ve yatırımcılara daha geniş Polkadot ekosistemine ve potansiyel büyümesine maruz kalma imkanı sunmaktadır.

Optimism

Optimism (OP), Ethereum ağı için ölçeklenebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmayı amaçlayan bir ikinci katman ölçeklendirme çözümüdür. Ethereum’un artan popülaritesi ile ölçeklenebilirlik önemli bir sorun haline gelmiştir ve Optimism bu soruna bir çözüm sunmaktadır. Optimism, daha hızlı ve daha uygun maliyetli işlemlere olanak tanıyan bir teknoloji olan Optimistic Rollups’tan yararlanarak Ethereum ağındaki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirmektedir.

Optimism’i öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, mevcut Ethereum altyapısıyla sorunsuz uyumluluğu olabilir. Geliştiriciler, merkezi olmayan uygulamalarını (DApps) büyük değişiklikler yapmadan Optimism’e kolayca yerleştirebilir ve Ethereum ekosistemiyle uyumluluğu korurken ölçeklenebilirlik avantajlarından faydalanabilirler.

Ethereum’un uzun vadeli potansiyeliyle ilgilenen yatırımcılar, Optimism’i portföylerine değerli bir katkı olarak göreceklerdir. Ethereum, merkezi olmayan uygulamalar için lider platform olmaya devam ederken, ölçeklenebilirlik endişelerini gideren Optimism gibi çözümler, büyümesinde ve benimsenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Yatırımcılar, iddialara göre, Optimism’e yatırım yaparak, genişleyen Ethereum ekosisteminden ve artan işlem hacmi potansiyelinden faydalanabilirler.

InQubeta Ön Satış

Sonuç olarak, Kusama, InQubeta ve Optimism, her biri benzersiz özellikler ve değer önerileri sunan kripto pazarında seçenekler olarak ortaya çıkmış olabilir. İddialara göre, Kusama’nın yenilikçi deney platformundan InQubeta’nın yapay zeka kitlesel fonlama ekosistemine ve Optimism’in Ethereum için ölçeklenebilir çözümlerine kadar, bu tokenlar uzun vadeli yatırım için dikkate alınabilir.

Bununla birlikte, InQubeta’nın devam eden ön satışının halihazırda 1.400.000 $’ın üzerinde toplandığı ve bu durumun projeye güçlü bir destek ve ilgi olduğunu gösterdiği ekip tarafından vurgulanıyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.