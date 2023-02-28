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Teknik Konuşuyor! Polygon’un MATIC’inde Bu 2 Seviyeye Dikkat!

1 Ocak'tan Şubat ayının ortasına kadar parabolik bir ralli içinde yükselen Polygon ağının yerel varlığı MATIC için sırada ne var? İşte Polygon (MATIC) fiyat analizi.
12:57
28 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon ağının yerel varlığı MATIC, 1 Ocak’tan Şubat ayının ortasına kadar parabolik bir ralli içinde yükseldi ve bu ralli sırasında son 10 ayın en yüksek seviyesi olan 1,57 dolara kadar çıktı. Bu çıkışı ile 1,53 dolarda yerel bir tepe oluşturan MATIC, düzeltme yaparak yönünü aşağı çevirdi ve psikolojik olarak önemli seviyeye yaklaşmış durumda.

Teknik Konuşuyor: Polygon (MATIC) Fiyat Analizi

MATIC, kripto para piyasasında düşüş bekleyen yatırımcılarının sayısının artmasıyla birlikte bu geri çekilme aşaması beklenenden daha uzun sürdü ve kısa süre önce 1,3 dolardaki önemli desteğinin altına düştü. Son iki haftada yüzde 20,2’lik kayıp veren popüler altcoin bu yazının hazırlandığı sırada 1,22 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bu nedenle gelecek satışlarla MATIC fiyatının ek olarak yüzde 4 oranında düşmesi ve 0.5 Fibonacci geri çekilme seviyesi ile 1,18 dolardaki birleşik desteğini yeniden test etmesi beklenebilir. 1,18 dolardaki desteğin devam eden düzeltmenin sona erdirmesi ve yükseliş momentumunu yenilemek için alıcıları destekleyecek kadar güçlü bir destek seviyesi olduğu değerlendiriliyor. Bununla birlikte, altcoin’in fiyatının 1,18 dolardaki destek üzerinde kalamaması durumunda 1,05 dolardaki 0,618 Fib seviyesi ikinci bir savunma hattı olarak hareket etmesi beklenebilir.

Yukarıda belirtilen desteklerden herhangi birinde yükselişin tersine dönmesi durumunda, MATIC yatırımcılarının düzeltmenin sona erdiğinin teyiti olarak 1,3 doların üzerinde bir kırılma beklemeleri gerekiyor.

MATIC için Teknik Göstergeler

MATIC için aşağı yönde hizalanmış MACD (mavi) ile sinyal (turuncu) arasındaki artan boşluk, piyasada artan satış baskısına işaret ediyor. 0.5 Fib civarında hareket eden 50 günlük EMA ve 0.618 Fib yakınında hareket eden 100 günlük EMA bu seviyelerin fiyat üzerindeki destekleyici gücünü artırıyor. Bu bakımdan fiyatın 1,18 dolar ve 1,05 dolar seviyelerine dokunması halinde vereceği tepki dikkatle takip edilmeli, buna göre pozisyon almaya özen gösterilmeli.

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