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  •   Teknik Analiz: Bitcoin Düşüşü Bu Seviyede Duracak! Altcoinlerde Şok Satışları Gelebilir!

Teknik Analiz: Bitcoin Düşüşü Bu Seviyede Duracak! Altcoinlerde Şok Satışları Gelebilir!

Özet

  • Bitcoin fiyatı 29.800 doları direnç olarak teyit etti.
  • Düşüş devam ederse BTC 23.400 dolara kadar gerileyebilir.
  • Aşağı yönlü hareketin sona ermesi için 30.000 dolar üstünde kapanışa ihtiyaç var.
17:46
8 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yeniden 28.000 doların altına indi ve hacimli satışlar geçtiğimiz ay sonundan beri devam ediyor. Makro cephede durum iyi değil ve Fed’in faiz tavanını ilan etmesi için de henüz vakit var. Öte yandan teknik analize göre Bitcoin fiyatı daha büyük bir düşüş hareketinin eşiğinde gibi görünüyor.

Bitcoin (BTC)

Son oluşan formasyon kral kripto para birimindeki satışların sebepleri arasında sayılabilir. Nisan ayının başından bu yana BTC fiyat hareketleri düşüş yönünde oldu ve toparlanmalar hep kısa sürdü. Bu durum, 17 ve 24 Nisan’daki düşüş eğilimli yutan mum çubuğu formasyonu ve takip eden haftalarda yaşanan iki retle de teyit edildi.

Hareket, Bitcoin için 29.800 dolar seviyesini kesin biçimde direnç olarak doğruladı. Direnç alanı haftalık zaman diliminde mevcut ve artık yerel zirveye ulaşılmış olma ihtimali artıyor. Bu durum 2023 yılında daha büyük bir ralli bekleyen yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Bitcoin Kaç Dolara Düşer

Aşağı yönlü fiyat hareketine rağmen, haftalık Göreceli Güç Endeksi (RSI) pozitif kalmaya devam ediyor. Gösterge şu anda 50’nin üzerinde ve yükseliyor. Günlük zaman dilimindeki mevcut teknik analiz, Bitcoin fiyat tahmininde düşüş olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, tipik olarak bir düşüş formasyonu olarak görülen bir baş ve omuz formasyonunun oluşmasıdır.

Bu formasyon, başlangıçtaki bir tepe noktasından, ardından bir öncekinden daha yüksek bir tepe noktasından ve birincisine benzer uzunlukta ikinci bir tepe noktasından oluşur. Daha sonra, bir düşüş boyun çizgisini kırar ve keskin bir düşüşü katalize eder. Fiyattaki potansiyel kırılma formasyonun tüm yüksekliğini takip ederse Bitcoin fiyatının 23.400 dolara doğru hızla çakıldığını görebiliriz.

Fibonacci geri çekilme prensibine göre, bir yönde önemli bir fiyat değişikliğinden sonra, fiyat genellikle kısmen geri çekilir veya orijinal yönünde devam etmeden önce önceki bir fiyat seviyesine geri döner. Düşüş tahmininin geçersiz kılınması için Bitcoin fiyatının 30.000 doları aşması gerekecek.

Yükseliş senaryosunda 30.000 dolar üstü kapanışlar 36.500 dolara kadar hareketin devam edebileceğini gösterecek. Çarşamba günü gelecek ABD TÜFE verisi bunun için gerekli zemini (her iki yöne) hazırlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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