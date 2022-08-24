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Teknik Analist: Tarihi Yatırım Fırsatını Kaçırmayın! Bu Altcoin, Şaha Kalkacak!

Uzmanlara göre piyasada meydana gelen sert düzeltmeler ve ayı piyasası, dipten alımlar için büyük bir fırsat sunabilir.
11:50
24 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uzmanlara göre piyasada meydana gelen sert düzeltmeler ve ayı piyasası, dipten alımlar için büyük bir fırsat sunabilir.

Ethereum ve Yüksek Volatilite: ‘No Panic’

Uzun zamandır beklenen Ethereum ‘Merge’ yaklaşırken, yatırımcılar Ethereum fiyat hareketini yakından izliyor. Geliştiriciler son duyurularıyla, Birleşme güncellemesinin 15 Eylül’de hayata geçeceğini neredeyse kesin olarak görüyor. Son 45 gün içinde Ethereum, büyük oranda yükselişler ve anlık düzeltmelerle yüksek volatiliteye tanık oldu. ETH, 800 dolarlık en düşük seviyelere kıyasla son zamanlarda 2.000 dolarlık bir zirveye ulaştı. Analistlere göre, yüksek volatilite, Ethereum için kötü bir şey değil. The Wolf Of All Streets podcast’inin sunucusu Scott Melker, uzun vadede Ethereum konusunda son derece iyimser olduğunu söyledi. Analist, ETH’de 1.200 dolar aralığında bir pozisyon almak istediğini de sözlerine ekledi. Analiste göre,  ETH mevcut seviyenin altına düşerse, 1.284 dolar aralığına bir düşüş olabilir. Ancak, 1.690 dolar seviyesini geçerse, yükseliş devam edebilir. Analist şunları ekledi:

Ethereum konusunda çok heyecanlıyım. ETH 1.284 dolara düşerse, burada büyük bir alım fırsatı görüyorum. Bu seviye, hala 800 dolarlık düşük seviyesinden %50 daha yüksek. Mevcut 1.600 dolar seviyesinde bile, Ethereum son zamanlardaki en düşük seviyesinin iki katı bir değerde. Uzun vadede, yeni zirvelerin geeceğini düşünüyorum.

 

Ethereum ağı yakında Birleştirme güncellemesinden sonra  Hisse Kanıtı’na (PoS) sistemine geçecek. Şu anda ağ, bir başka popüler fikir birliği mekanizması olan İş Kanıtı’nı (PoW) kullanıyor. Birleştirme geçişi, yakın zamanda Mainnet kullanıcıları için v22.8.1 güncellemesinin yayınlanmasıyla resmi olarak başlamıştı. Güncelleme, Bellatrix ve Birleştirme geçiş yapılandırmasının etkinleştirilmesine yardımcı olacak.

Ethereum Ekosistemi, Yine Zirvede!

CoinMarketCap’e göre, Ethereum  fiyatı son 24 saat içinde %0,1 artışla 1,628 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda, ETH %14.32 düştü.Kripto para piyasasında özellikle bazı projeler, güncellemeri ve ekosistemdeki yenilikler ile ön plana çıkıyor.

Kripto analitik platformu Santiment tarafından dün yayımlanan verilere göre, Ethereum (ETH), 401 geliştirme faaliyeti ile son 30 gün içinde en fazla geliştirme etkinliğine sahip projeler arasında ilk sırada yer aldı. son 30 günde, Ethereum gas ücretleri neredeyse iki yıldaki en düşük seviyeye düştü. Bu, geliştirme faaliyatlerinin artış kaydetmesinde büyük rol oynadı.

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