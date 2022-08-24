En güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) fiyatı ABD doları karşısında 38 doların altında işlem görüyor. SOL'da şimdi ne olacak? Altcoin'den neler beklenebilir?

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En güçlü Ethereum rakibi olarak gösterilen Solana (SOL) fiyatı ABD doları karşısında 38 doların altında işlem görüyor. SOL’un 40 dolardaki direnç bölgesinin altında kalmaya devam etmesi düşüşün sertleşmesiyle sonuçlanabilir. Bu bakımdan yatırımcıların dikkatli olmaları gerekiyor.

Solana Fiyat Analizi

SOL fiyatı, 48 dolarlık direnç bölgesinin üzerinde güç kazanmak için birkaç kırılım girişiminde bulundu ancak fiyat 48 dolar bölgesini geçemedi ve ardından düşüş geldi. 45 dolardaki desteğin ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) altında kalınması düşüşü tetikledi. Ayılar, fiyatı 40 dolardaki destek bölgesinin altına itti. Ayrıca, SOL/USD paritesinin 4 saatlik grafiğinde 42 dolara yakın önemli bir yükselen trend çizgisinin altında kırılım oldu.

Paritenin 38 dolar seviyesinin altında kalmasıyla düşüş hız kazandı. 33,76 dolar civarında yeni bir dip oluştu ve fiyatın şimdi kayıpları konsolide ettiği görülüyor. Yukarı yönde, düşen trend çizgisine yakın bir noktada 36 dolarda geçilmesi gereken önemli bir direnç var. Altcoin’in önündeki bir sonraki büyük direnç ise 37,20 dolar seviyesine yakın. 48,09 dolardan 33,76 dolara olan düşüş hareketinin yüzde 23,6 Fib geri çekilme seviyesine yakın olduğu görülüyor. 55 basit hareketli ortalama (4 saat) de 38 dolara yakın. Daha fazla yükseliş olması durumunda SOL fiyatı 40 dolardaki direnç bölgesine doğru harekete geçebilir.

48,09 dolardan 33,76 dolara olan düşüşün yüzde 50 Fib geri çekilme seviyesi de bir bariyer görevi görmesi için 40,80 dolara yakın bölgeyi işaret ediyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesi 34,20 dolara yakın. Bir sonraki kilit destek seviyesi 34 dolar civarında. 34 dolardaki destek seviyesinin altında aşağı yönlü kırılım, sert bir düşüşe neden olabilir. Böyle bir durumda fiyatın 32 dolara düşmesi söz konusu olabilir. Daha fazla düşüşle birlikte 30 dolar seviyesinin test edilebilir.

Grafiğe bakıldığında Solana fiyatı açıkça 40 dolar ve 55 basit hareketli ortalamanın (4 saat) altında işlem görüyor. Genel olarak, 34,00 dolarlık destek bölgesinin altında net bir hareket kayıpların artmasıyla sonuçlanabilir.

Solana için Teknik Göstergeler

Solana‘nn 4 saatlik MACD’si şu anda düşüş bölgesinde ivme kazanıyor. 4 saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise kritik 50 seviyesinin altında. Şu anda SOL için en yakın temel destek seviyeleri sırasıyla 34,00 dolar ve 30,00 dolarda. En yakın temel direnç seviyeleri ise sırasıyla 38,00 dolar, 40,80 dolar ve 42,00 dolarda.