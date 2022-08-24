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Sosyal medyada “Pentoshi” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, Bitcoin son aylarda 20.000 dolar desteğini birden fazla test ettiğine ve birden fazla kez de 24.000 dolar direncinden reddedildiğine dikkat çekerek güncel teknik görünümün BTC adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, güncel teknik görünümün lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Analist, son aylarda birden fazla kez 20.000 dolar desteğini test eden Bitcoin’in Ağustos ayı içerisinden birden fazla kez 24.000 dolar direncinden reddedildiğini ifade etti ve olası bir düşüş senaryosundan bahsetti. Analiste göre Bitcoin (BTC), yakın vadede 20.000 dolar desteğini kaybederse ilerleyen süreçlerde kripto para piyasasındaki düşüş derinleşebilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün öğlen saatlerinde kaydetmeye başladığı değer artışlarının ardından 21.300 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1.635 dolar seviyelerini aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri, 1,06 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.